胰臟用藥「庫存僅剩1個月」 醫曝嚴重影響：不能生病發炎了

胰臟酵素製劑近日爆出全台缺貨，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，目前國內只剩約1個月的庫存量。對此，醫師蘇一峰直言，胰臟功能不全的患者，將面臨無藥可用的窘境，對此藥有需求的患者恐引發營養不良甚至嚴重併發症。

蘇一峰在臉書粉專發文指出，國內各大醫院傳出胰臟酵素製劑「卡利消（Creon）」大缺貨，胰臟功能不全的患者面臨無藥可用的窘境；且胰臟發炎，對於因手術或疾病導致消化困難的患者而言，若無此藥輔助分解蛋白質與脂肪，恐引發營養不良甚至嚴重併發症，同時直嘆「最近大家的胰臟不能生病發炎了」。

另外藥師林士峰也在臉書透露，醫院還有一個月的庫存，藥局都不曉得斷貨幾個月去了。

據了解，美商亞培台灣分公司輸入的「卡利消腸溶微粒膠囊」、及永信藥品公司所生產「優妙化腸溶微粒膠囊」，兩款胰臟酵素製劑都面臨即將缺貨的窘境。黃玫甄表示，有藥商通報主要是國外原料短缺及生產相關問題，導致「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型」有供應上的狀況。

針對胰臟酵素製劑短缺，食藥署近日也在西藥醫療器材供應資訊平台公告，徵求「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型(Lipase含量≥20,000USP units)」有意願供應之廠商。

