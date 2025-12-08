胰臟疾患者陷斷藥危機 食藥署啟動緊急措施

近期全球供應鏈問題延燒至醫療用藥，國內各大醫院傳出胰臟酵素製劑「卡利消（Creon）」缺貨，讓許多胰臟功能不全的患者面臨無藥可用的窘境。醫師表示，對於因手術或疾病導致消化困難的患者而言，若無此藥輔助分解蛋白質與脂肪，恐引發營養不良甚至嚴重併發症。

胰酶製劑不可或缺 醫師憂：不吃藥恐營養不良

台大醫院外科部主治醫師吳健暉說明，胰酶包含脂肪酶、蛋白酶、澱粉酶等三種酵素，主要用於治療成人及兒童的「外分泌性胰臟功能不全（EPI）」。這類患者常見於囊性纖維化、慢性胰臟炎、胰臟切除術後及胰臟癌等族群。

吳健暉醫師指出，EPI患者因缺乏足夠消化酶，會出現腹瀉、體重減輕、腹脹、過度脹氣等症狀，嚴重者更會因脂溶性維生素缺乏與蛋白質-熱量營養不良，導致骨質疏鬆、骨折、肌少症及貧血。因此，「口服胰酶替代療法（PERT）」是治療的首選，一旦確診即需立即治療，缺藥對臨床治療造成極大困擾與不安。

吳健暉醫師補充，雖然國內有業者生產類似藥品，但真正合乎適應症且含量足夠的藥品有限，加上健保給付較低，影響業者生產意願。

食藥署證實供應不穩已啟動專案輸入徵求廠商

針對缺藥情況，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，近期接獲許可證持有藥商通報，因生產相關問題導致「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型」供應不穩。該藥品被列為《藥事法》第27條之2的「必要藥品」，主要用於治療因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等引起的胰液分泌不全。

「目前國內庫存只剩1個月。」黃玫甄表示，雖然國內有成分相近的藥品，但經臨床評估，其主成分含量不同，無法完全替代。為了維護已接受治療且無法更換藥品的病人權益，食藥署建議現有庫存應優先保留給這類患者。

為避免斷鏈危機，食藥署已於114年11月25日在「西藥醫療器材供應資訊平台」公開徵求專案輸入或製造，針對「Lipase含量≥20,000USPunits」的Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型尋求有意願供應的廠商，盼能盡速恢復穩定供貨。