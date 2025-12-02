胰臟癌患者營養難補足？專家揭5大飲食挑戰與改善技巧
癌症治療多需搭配飲食控制，但胰臟癌患者因疾病影響容易吃不下、或是吃很多也還是瘦，飲食管理非常困難。李婉萍營養師提醒，胰臟掌管分泌消化酵素與胰島素兩大功能，癌症本身或術後、化療常造成「胰臟外分泌功能不全」，狀況常見有體重下降、脹氣、腹瀉、便秘等，飲食策略應配合症狀表現調整。
吃很多還變瘦？胰臟癌飲食狀況3大常見特徵
胰臟癌病友家屬可能擔心親人怎麼都不吃？李婉萍營養師進一步說明，胰臟分泌消化酵素，把蛋白質、油脂、澱粉分解，讓人體吸收；胰島素則讓血糖進入細胞轉為能量。「胰臟外分泌功能不全（PEI）」，指的是酵素到不了小腸，尤其是脂肪和蛋白質分解不佳，影響營養吸收。
臨床最常見的胰臟癌飲食困擾包括，脂肪與蛋白質未充分分解，腸胃症狀明顯，出現脹氣、腹瀉、油便、灰白大便等，有時剛吃幾口就得跑廁所；以及營養流失，體重與肌肉量也會下降，吃很多卻持續變瘦。另外，胰臟癌患者胰島素分泌變差，易發生血糖不穩，甚至糖尿病，因此「胰臟癌飲食」通常也同時是「血糖控制飲食」，不是少吃甜就好。
少量多餐、每餐要有蛋白質 飲食策略配合症狀調整
要維持體力、阻止體重下滑，重點不是要逼自己硬吞，而是要找到「吃得下＋吸收得到」的方法。李婉萍營養師建議，患者應少量多餐，一天大概5至6餐，甚至6至8個小份量都可以，以防一次吃太多引發噁心脹氣，也要確保每餐都要有蛋白質，以維持治療期間身體修復對蛋白質的需求。化療、放療期間易脫水，每日水分攝取至少8杯，但要避免用餐時大量飲水讓胃被占滿、吃不下高營養食物，可來自豆漿、高蛋白牛奶、營養奶昔、濃湯等。
飲食策略也可依據症狀調整：
吃不下、體重一直掉：
把正餐分量減少，在兩餐之間補「小體積高熱量」的飲食，例如高蛋白奶昔、濃豆漿、冰島優格＋堅果粉、南瓜泥加榛果油、魚湯＋嫩豆腐。
脹氣、腹瀉：
多半與消化酵素不足或一次吃太油、太多有關，必要時讓醫師評估是否增加消化酵素（PERT）劑量，而不是自行完全不攝取油脂。腹瀉當下，先避開油、甜、刺激性食物，改成低脂、軟質、溫和的澱粉來源，像白吐司、稀飯、麵條，加上容易消化的蛋白質，如蒸蛋、嫩豆腐、魚肉泥，可再搭配水溶性纖維，如少量蘋果泥或香蕉。
便祕：
胰臟癌患者常見有便秘問題，不只不舒服，還讓脹氣更嚴重、沒胃口，可改補充熟軟蔬果泥加一點油脂，並記得喝足溫水、適度走動。
血糖忽高忽低：
面對「要吃高熱量才不會瘦，可是血糖一吃就衝」的兩難，更應規律少量多餐，避免長時間空腹，還一次吃下大量澱粉，血糖可能出現劇烈波動。
黃疸、膽道引流後：
如果有黃疸或膽汁引流管，身體處理脂肪的能力可能更差，油脂更應分散、少量攝取，並密切和醫師、營養師討論酵素與配方品，而不是自己亂補大量保健油。
胰臟癌飲食要綜合考量 這些狀況務必回診調整治療
胰臟癌飲食同時涉及吸收、血糖、體力、消化道症狀，還有患者心情，並非吃「清淡吃一點」或「多喝果汁補營養」就可輕易解決，有時目標要放在避免體重下降，而非一定要吃得很健康。李婉萍營養師表示，當出現以下狀況，務必回診請醫師、營養師介入處理：
一週內體重掉超過0.5至1公斤，或連續兩週往下掉
服用酵素還是餐餐脹氣、油便、腹瀉、便祕
幾乎每餐都吃不完六成，進食量掉到平常的一半以下
血糖忽高忽低，常常暈、手抖、冷汗，或飯後一直爆高
黃疸、尿色深，人越來越沒力
上述情況可能代表「吸收可能不夠」、「PERT 劑量可能不對」、「血糖控制需要調藥」、「電解質和水分可能跟不上」，一定要到腫瘤科、外科、內分泌科或營養門診回診，不要只是自己更換飲食清單。
資料來源：李婉萍營養師
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
全球每5人就有1人得癌症！WHO公布「9種自救方法」降風險 避免陽曬入列
「什麼症狀都沒有」卻罹癌？ 「身體6大意想不到警訊」曝：盜汗、皮膚癢上榜
