胰臟癌早期難察？高風險族群與液態活檢成關鍵
作者/林招煌
胰臟癌早期症狀隱匿，許多患者直到出現黃疸、體重下降或腹背痛才就醫，錯過手術黃金期。近年醫學研究強調針對高風險族群的影像監測與液態活檢、多標記血液檢測等策略，能提前捕捉腫瘤訊號。本文解析高風險族群篩檢、最新生物標記與監測工具，提供醫護與民眾實用指南，把握早期發現的機會。
為什麼胰臟癌難「早發現」？
胰臟躲在腹腔深處，腫瘤長小時少症狀，等到出現黃疸、明顯體重下降或腹背痛，常已非手術期。也因此，多數個案被診斷時已屬晚期，五年存活率長年偏低，臨床界亟需把偵測點「往前拉」。學界近年從兩條線齊發：（一）針對高風險族群的影像監測、（二）血液與糞便等「液態活檢」多生物標記；外加（三）以新發糖尿病為線索的風險分層模型。這些策略正在補上早期偵測的缺口。
誰需要「主動監測」？高風險族群清單
臨床共識與準則（AGA 等）建議以下族群考慮納入監測計畫：
有家族聚集（多位一等親或已知致病基因）者，例如 BRCA2、CDKN2A、STK11（Peutz-Jeghers）、PALB2 等；
伴隨遺傳癌症症候群；
某些慢性胰臟炎高風險族群。
監測工具以 MRI/MRCP 與內視鏡超音波（EUS）交替 為主；當影像可疑時，依風險分層縮短追蹤間隔或進一步處置。這些建議重點，已被 2020 AGA 專家共識與後續回顧文獻廣泛引用。
監測帶來的實證
2024 年整合 25 項研究、逾 3,000 名高風險者的分析顯示：藉由 EUS／MRI 監測，能較多在無症狀階段偵測到可切除腫瘤或高度前驅病變，並與更長存活相關——這是早期偵測真正轉化為臨床利益的關鍵訊號。
小叮嚀：一般民眾目前並不建議做胰臟癌常規篩檢；USPSTF 維持「不建議篩檢」立場（D 等級建議），但不包括上述高風險族群。
「液態活檢」最新進展：把微小線索拼成大圖
傳統 CA19-9 用於追蹤治療較多，單獨拿來做早期篩檢靈敏度與特異性都不夠。近年重點轉向「多模組」血液檢測與腸道／口腔微生物訊號，彼此互補。
PAC-MANN 蛋白酶活性血檢
2025 年刊於 Science Translational Medicine 的 PAC-MANN 檢測，以微量血液測到與腫瘤相關的蛋白酶活性；與 CA19-9 聯合，在早期（第 I 期）偵測達 85％ 靈敏度、96％ 特異度。此法節省樣本、可高通量，特別適合高風險族群的前哨檢測；但仍需在多中心、前瞻性族群驗證後，才能進入常規。
ctDNA／片段組學與甲基化
除了偵測 KRAS 等驅動突變，研究也用 cfDNA 的片段長度分布與甲基化圖譜來提升辨識度；幾項研究報告在高特異度條件下可達 7 成以上靈敏度，逐步走向與蛋白標記、代謝體的多標記整合。
代謝體與多標記模型
把多種代謝物與 CA19-9 合併，測試集 AUC 可達 0.84，提示腫瘤早期代謝改變是有跡可循。
腸道微生物組訊號
糞便微生物結構與胰臟癌、甚至前驅病灶（如 IPMN）呈可辨識的差異；與 CA19-9 結合能小幅提升辨識度。這條路線尚在臨床可用性驗證，但具非侵入、成本相對低的優勢。
把「糖」當線索：新發糖尿病與風險分層
50 歲以上突發的第 2 型糖尿病，是胰臟癌的重要紅旗。臨床上可用 ENDPAC 分數（年齡、血糖、體重變化）把新發糖尿病人群中高風險者拉出來，安排加速影像檢查；2024–2025 年已有英國等地的外部驗證與實作可行性研究正在推進。
臨床操作小撇步：門診遇到 50 歲以上、三到六個月內血糖升高合併不明原因體重減輕、食慾差或持續腹背痛者，可先用 ENDPAC 做初篩分層，再決定是否加做腹部超音波→MRCP／EUS 的「快速通道」。
臨床落地怎麼做？——給醫護與民眾的三層行動清單A．一般民眾（非高風險）
不做常規胰臟癌篩檢；出現黃疸、深色尿、灰白糞便、持續性上腹或背痛、迅速體重下降、新發糖尿病時，儘速就醫。
健康管理重點：戒菸、體重管理、節制飲酒、控制糖尿病與血脂。吸菸讓胰臟癌風險約倍增；戒菸後風險會隨時間下降。
B．新發糖尿病族群
50 歲以上且三到六個月內血糖變動大、伴體重減輕者，請與醫師討論是否進一步影像檢查。
醫療院所可導入 ENDPAC 或同類模型，設計「高危糖友快篩→影像快速通道」。
C．高風險家族與帶因者
轉介遺傳諮商；納入以 MRI/MRCP＋EUS 為核心的年度監測，按影像風險縮短追蹤間隔。
有條件者可參與前瞻性研究（如整合 PAC-MANN／ctDNA／代謝體的多標記方案），在研究監測下取得更密集偵測。
可以預防嗎？——「風險下降」比你想像更有感
戒菸：所有菸品都提高風險；戒菸後風險逐年回落。
控制體重與代謝：肥胖、代謝症候群與胰臟癌相關；規律運動與飲食管理有助降風險。權威機構亦將過量飲酒、長期慢性胰臟炎列為風險因素。
飲食方向：以全食物、蔬果、全榖、豆類、堅果為基底；紅肉與加工肉與胰臟癌的關聯證據近年呈「有限或提示性」、整體仍建議少加工肉、紅肉適量，把熱量與營養密度配好配滿。
一句話版：把抽屜裡的香菸換成運動襪，把餐桌上的加工肉換成豆魚蛋肉的「豆與魚」，把杯子裡的酒換成水——胰臟會謝謝你，肝也會一起鼓掌。
未來展望：從「看得見」到「看得早」
多標記合體：蛋白酶活性（PAC-MANN）＋CA19-9＋ctDNA 片段組學／甲基化＋代謝體，期望把早期偵測靈敏度與特異度同時推高。
AI 風險分層：把電子病歷、血糖軌跡、體重變化與影像特徵餵進模型，找出「還沒長大就被逮到」的腫瘤。ENDPAC 已是雛形，英國等地正做外部驗證與流程可行性研究。
高風險監測網：高風險者透過 MRI／EUS 監測已見生存獲益，下一步是把研究型生物標記「疊上去」，形成分層化、個人化的監測路徑。
若您或家人屬於高風險族群，或 50 歲後出現新發糖尿病合併體重下降、持續腹背痛，請儘速與胃腸肝膽科或家醫科醫師討論監測選項。台灣的臨床團隊有能力，讓你「更早一步」。加油，咱們把風險降到最低，讓每一天都過得心安。
參考資料
American Gastroenterological Association (AGA). Clinical practice update on pancreatic cancer screening. Gastroenterology. 2020.
US Preventive Services Task Force. Screening for pancreatic cancer: recommendation statement. JAMA. 2019.
Klein AP et al. Prospective risk of pancreatic cancer in familial high-risk individuals. JAMA Oncol. 2020.
Yang S, et al. PAC-MANN: Activity-based protease profiling for early pancreatic cancer detection. Sci Transl Med. 2025.
Nissim S, et al. Utility of ENDPAC score for new-onset diabetes and pancreatic cancer risk stratification. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2024.
National Cancer Institute (NCI). Pancreatic cancer prevention and early detection. 2024.
IARC Monographs. Tobacco smoking, processed meat, and alcohol in relation to pancreatic cancer risk. WHO/IARC, 2021.
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥胰臟癌早期難察？高風險族群與液態活檢成關鍵
其他人也在看
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 14
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病
65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 2
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 390
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 13
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
一天最後一口咖啡時間曝！ 醫示警：晚喝毀深層睡眠
很多人自豪認為「我喝咖啡照樣睡得著啊！」不過，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的系統性回顧與統合分析，示警咖啡因對睡眠的破壞力極大，睡眠品質可能已經大打折扣而不自知。研究結果顯示，攝取咖...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1