KingNet 國家網路醫藥

胰臟癌早期難察？高風險族群與液態活檢成關鍵

作者/林招煌

作者/林招煌

胰臟癌早期症狀隱匿，許多患者直到出現黃疸、體重下降或腹背痛才就醫，錯過手術黃金期。近年醫學研究強調針對高風險族群的影像監測與液態活檢、多標記血液檢測等策略，能提前捕捉腫瘤訊號。本文解析高風險族群篩檢、最新生物標記與監測工具，提供醫護與民眾實用指南，把握早期發現的機會。

為什麼胰臟癌難「早發現」？

胰臟躲在腹腔深處，腫瘤長小時少症狀，等到出現黃疸、明顯體重下降或腹背痛，常已非手術期。也因此，多數個案被診斷時已屬晚期，五年存活率長年偏低，臨床界亟需把偵測點「往前拉」。學界近年從兩條線齊發：（一）針對高風險族群的影像監測、（二）血液與糞便等「液態活檢」多生物標記；外加（三）以新發糖尿病為線索的風險分層模型。這些策略正在補上早期偵測的缺口。 

廣告

誰需要「主動監測」？高風險族群清單

臨床共識與準則（AGA 等）建議以下族群考慮納入監測計畫：

  • 有家族聚集（多位一等親或已知致病基因）者，例如 BRCA2、CDKN2A、STK11（Peutz-Jeghers）、PALB2 等；

  • 伴隨遺傳癌症症候群；

  • 某些慢性胰臟炎高風險族群。

監測工具以 MRI/MRCP 與內視鏡超音波（EUS）交替 為主；當影像可疑時，依風險分層縮短追蹤間隔或進一步處置。這些建議重點，已被 2020 AGA 專家共識與後續回顧文獻廣泛引用。 

監測帶來的實證

2024 年整合 25 項研究、逾 3,000 名高風險者的分析顯示：藉由 EUS／MRI 監測，能較多在無症狀階段偵測到可切除腫瘤或高度前驅病變，並與更長存活相關——這是早期偵測真正轉化為臨床利益的關鍵訊號。


小叮嚀：一般民眾目前並不建議做胰臟癌常規篩檢；USPSTF 維持「不建議篩檢」立場（D 等級建議），但不包括上述高風險族群。

「液態活檢」最新進展：把微小線索拼成大圖

傳統 CA19-9 用於追蹤治療較多，單獨拿來做早期篩檢靈敏度與特異性都不夠。近年重點轉向「多模組」血液檢測與腸道／口腔微生物訊號，彼此互補。

  1. PAC-MANN 蛋白酶活性血檢
    2025 年刊於 Science Translational Medicine 的 PAC-MANN 檢測，以微量血液測到與腫瘤相關的蛋白酶活性；與 CA19-9 聯合，在早期（第 I 期）偵測達 85％ 靈敏度、96％ 特異度。此法節省樣本、可高通量，特別適合高風險族群的前哨檢測；但仍需在多中心、前瞻性族群驗證後，才能進入常規。   

  2. ctDNA／片段組學與甲基化
    除了偵測 KRAS 等驅動突變，研究也用 cfDNA 的片段長度分布與甲基化圖譜來提升辨識度；幾項研究報告在高特異度條件下可達 7 成以上靈敏度，逐步走向與蛋白標記、代謝體的多標記整合。

  3. 代謝體與多標記模型
    把多種代謝物與 CA19-9 合併，測試集 AUC 可達 0.84，提示腫瘤早期代謝改變是有跡可循。

  4. 腸道微生物組訊號
    糞便微生物結構與胰臟癌、甚至前驅病灶（如 IPMN）呈可辨識的差異；與 CA19-9 結合能小幅提升辨識度。這條路線尚在臨床可用性驗證，但具非侵入、成本相對低的優勢。

把「糖」當線索：新發糖尿病與風險分層

50 歲以上突發的第 2 型糖尿病，是胰臟癌的重要紅旗。臨床上可用 ENDPAC 分數（年齡、血糖、體重變化）把新發糖尿病人群中高風險者拉出來，安排加速影像檢查；2024–2025 年已有英國等地的外部驗證與實作可行性研究正在推進。   


臨床操作小撇步：門診遇到 50 歲以上、三到六個月內血糖升高合併不明原因體重減輕、食慾差或持續腹背痛者，可先用 ENDPAC 做初篩分層，再決定是否加做腹部超音波→MRCP／EUS 的「快速通道」。

臨床落地怎麼做？——給醫護與民眾的三層行動清單A．一般民眾（非高風險）

  1. 不做常規胰臟癌篩檢；出現黃疸、深色尿、灰白糞便、持續性上腹或背痛、迅速體重下降、新發糖尿病時，儘速就醫。

  2. 健康管理重點：戒菸、體重管理、節制飲酒、控制糖尿病與血脂。吸菸讓胰臟癌風險約倍增；戒菸後風險會隨時間下降。

B．新發糖尿病族群

  1. 50 歲以上且三到六個月內血糖變動大、伴體重減輕者，請與醫師討論是否進一步影像檢查。

  2. 醫療院所可導入 ENDPAC 或同類模型，設計「高危糖友快篩→影像快速通道」。 

C．高風險家族與帶因者

  1. 轉介遺傳諮商；納入以 MRI/MRCP＋EUS 為核心的年度監測，按影像風險縮短追蹤間隔。

  2. 有條件者可參與前瞻性研究（如整合 PAC-MANN／ctDNA／代謝體的多標記方案），在研究監測下取得更密集偵測。

可以預防嗎？——「風險下降」比你想像更有感

  1. 戒菸：所有菸品都提高風險；戒菸後風險逐年回落。

  2. 控制體重與代謝：肥胖、代謝症候群與胰臟癌相關；規律運動與飲食管理有助降風險。權威機構亦將過量飲酒、長期慢性胰臟炎列為風險因素。 

  3. 飲食方向：以全食物、蔬果、全榖、豆類、堅果為基底；紅肉與加工肉與胰臟癌的關聯證據近年呈「有限或提示性」、整體仍建議少加工肉、紅肉適量，把熱量與營養密度配好配滿。 

一句話版：把抽屜裡的香菸換成運動襪，把餐桌上的加工肉換成豆魚蛋肉的「豆與魚」，把杯子裡的酒換成水——胰臟會謝謝你，肝也會一起鼓掌。

未來展望：從「看得見」到「看得早」

  • 多標記合體：蛋白酶活性（PAC-MANN）＋CA19-9＋ctDNA 片段組學／甲基化＋代謝體，期望把早期偵測靈敏度與特異度同時推高。   

  • AI 風險分層：把電子病歷、血糖軌跡、體重變化與影像特徵餵進模型，找出「還沒長大就被逮到」的腫瘤。ENDPAC 已是雛形，英國等地正做外部驗證與流程可行性研究。 

  • 高風險監測網：高風險者透過 MRI／EUS 監測已見生存獲益，下一步是把研究型生物標記「疊上去」，形成分層化、個人化的監測路徑。


若您或家人屬於高風險族群，或 50 歲後出現新發糖尿病合併體重下降、持續腹背痛，請儘速與胃腸肝膽科或家醫科醫師討論監測選項。台灣的臨床團隊有能力，讓你「更早一步」。加油，咱們把風險降到最低，讓每一天都過得心安。


參考資料

  • American Gastroenterological Association (AGA). Clinical practice update on pancreatic cancer screening. Gastroenterology. 2020.

  • US Preventive Services Task Force. Screening for pancreatic cancer: recommendation statement. JAMA. 2019.

  • Klein AP et al. Prospective risk of pancreatic cancer in familial high-risk individuals. JAMA Oncol. 2020.

  • Yang S, et al. PAC-MANN: Activity-based protease profiling for early pancreatic cancer detection. Sci Transl Med. 2025.

  • Nissim S, et al. Utility of ENDPAC score for new-onset diabetes and pancreatic cancer risk stratification. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2024.

  • National Cancer Institute (NCI). Pancreatic cancer prevention and early detection. 2024.

  • IARC Monographs. Tobacco smoking, processed meat, and alcohol in relation to pancreatic cancer risk. WHO/IARC, 2021.


【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥胰臟癌早期難察？高風險族群與液態活檢成關鍵

其他人也在看

一天大便5次！他誤認原因是咖啡　半年後確診大腸癌第三期

一天大便5次！他誤認原因是咖啡　半年後確診大腸癌第三期

一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。

中天新聞網 ・ 3 小時前3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」　醫揭實情：重症患者就是VIP

病患送急診電腦跳「重大訊息通報」　醫揭實情：重症患者就是VIP

白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...

CTWANT ・ 7 小時前14
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 　醫嘆：很多人忽略

沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 　醫嘆：很多人忽略

許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前1
全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病

全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病

65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前3
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康

醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康

屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘

常春月刊 ・ 6 小時前2
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明

窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...

匯流新聞網 ・ 1 天前390
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了

不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了

天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前4
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關　醫：DNA被改變了

新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關　醫：DNA被改變了

全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。

中天新聞網 ・ 1 天前發起對話
按守喪習俗睡亡母床　孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相

按守喪習俗睡亡母床　孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相

綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...

CTWANT ・ 21 小時前13
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦　醫：全球1%人口中鏢、無法根治

藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦　醫：全球1%人口中鏢、無法根治

藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。

中天新聞網 ・ 1 小時前發起對話
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事

牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事

身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。

幸福熟齡 ・ 7 小時前發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異　醫師點名「這族群」要小心吃

洋蔥顏色不同營養價值差異　醫師點名「這族群」要小心吃

紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！

TVBS新聞網 ・ 17 小時前2
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」　醫：食道恐破裂、敗血症

春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」　醫：食道恐破裂、敗血症

台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。

中天新聞網 ・ 1 天前46
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！

49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！

49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調

女人我最大 ・ 1 天前11
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智

不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智

越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前1
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀　醫揭感染路徑

86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀　醫揭感染路徑

中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。

鏡報 ・ 5 小時前1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」　王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪

億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」　王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪

自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前164
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南

「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南

俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。

公視新聞網 ・ 19 小時前1
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警

8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警

[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...

今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前發起對話
一天最後一口咖啡時間曝！　醫示警：晚喝毀深層睡眠

一天最後一口咖啡時間曝！　醫示警：晚喝毀深層睡眠

很多人自豪認為「我喝咖啡照樣睡得著啊！」不過，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的系統性回顧與統合分析，示警咖啡因對睡眠的破壞力極大，睡眠品質可能已經大打折扣而不自知。研究結果顯示，攝取咖...

CTWANT ・ 1 天前1