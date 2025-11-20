胰臟癌早期難察？高風險族群與液態活檢成關鍵

作者/林招煌





胰臟癌早期症狀隱匿，許多患者直到出現黃疸、體重下降或腹背痛才就醫，錯過手術黃金期。近年醫學研究強調針對高風險族群的影像監測與液態活檢、多標記血液檢測等策略，能提前捕捉腫瘤訊號。本文解析高風險族群篩檢、最新生物標記與監測工具，提供醫護與民眾實用指南，把握早期發現的機會。

為什麼胰臟癌難「早發現」？

胰臟躲在腹腔深處，腫瘤長小時少症狀，等到出現黃疸、明顯體重下降或腹背痛，常已非手術期。也因此，多數個案被診斷時已屬晚期，五年存活率長年偏低，臨床界亟需把偵測點「往前拉」。學界近年從兩條線齊發：（一）針對高風險族群的影像監測、（二）血液與糞便等「液態活檢」多生物標記；外加（三）以新發糖尿病為線索的風險分層模型。這些策略正在補上早期偵測的缺口。

誰需要「主動監測」？高風險族群清單

臨床共識與準則（AGA 等）建議以下族群考慮納入監測計畫：

有家族聚集（多位一等親或已知致病基因）者，例如 BRCA2、CDKN2A、STK11（Peutz-Jeghers）、PALB2 等；

伴隨遺傳癌症症候群；

某些慢性胰臟炎高風險族群。

監測工具以 MRI/MRCP 與內視鏡超音波（EUS）交替 為主；當影像可疑時，依風險分層縮短追蹤間隔或進一步處置。這些建議重點，已被 2020 AGA 專家共識與後續回顧文獻廣泛引用。

監測帶來的實證

2024 年整合 25 項研究、逾 3,000 名高風險者的分析顯示：藉由 EUS／MRI 監測，能較多在無症狀階段偵測到可切除腫瘤或高度前驅病變，並與更長存活相關——這是早期偵測真正轉化為臨床利益的關鍵訊號。





小叮嚀：一般民眾目前並不建議做胰臟癌常規篩檢；USPSTF 維持「不建議篩檢」立場（D 等級建議），但不包括上述高風險族群。

「液態活檢」最新進展：把微小線索拼成大圖

傳統 CA19-9 用於追蹤治療較多，單獨拿來做早期篩檢靈敏度與特異性都不夠。近年重點轉向「多模組」血液檢測與腸道／口腔微生物訊號，彼此互補。

PAC-MANN 蛋白酶活性血檢

2025 年刊於 Science Translational Medicine 的 PAC-MANN 檢測，以微量血液測到與腫瘤相關的蛋白酶活性；與 CA19-9 聯合，在早期（第 I 期）偵測達 85％ 靈敏度、96％ 特異度。此法節省樣本、可高通量，特別適合高風險族群的前哨檢測；但仍需在多中心、前瞻性族群驗證後，才能進入常規。 ctDNA／片段組學與甲基化

除了偵測 KRAS 等驅動突變，研究也用 cfDNA 的片段長度分布與甲基化圖譜來提升辨識度；幾項研究報告在高特異度條件下可達 7 成以上靈敏度，逐步走向與蛋白標記、代謝體的多標記整合。 代謝體與多標記模型

把多種代謝物與 CA19-9 合併，測試集 AUC 可達 0.84，提示腫瘤早期代謝改變是有跡可循。 腸道微生物組訊號

糞便微生物結構與胰臟癌、甚至前驅病灶（如 IPMN）呈可辨識的差異；與 CA19-9 結合能小幅提升辨識度。這條路線尚在臨床可用性驗證，但具非侵入、成本相對低的優勢。

把「糖」當線索：新發糖尿病與風險分層

50 歲以上突發的第 2 型糖尿病，是胰臟癌的重要紅旗。臨床上可用 ENDPAC 分數（年齡、血糖、體重變化）把新發糖尿病人群中高風險者拉出來，安排加速影像檢查；2024–2025 年已有英國等地的外部驗證與實作可行性研究正在推進。





臨床操作小撇步：門診遇到 50 歲以上、三到六個月內血糖升高合併不明原因體重減輕、食慾差或持續腹背痛者，可先用 ENDPAC 做初篩分層，再決定是否加做腹部超音波→MRCP／EUS 的「快速通道」。

臨床落地怎麼做？——給醫護與民眾的三層行動清單A．一般民眾（非高風險）

不做常規胰臟癌篩檢；出現黃疸、深色尿、灰白糞便、持續性上腹或背痛、迅速體重下降、新發糖尿病時，儘速就醫。 健康管理重點：戒菸、體重管理、節制飲酒、控制糖尿病與血脂。吸菸讓胰臟癌風險約倍增；戒菸後風險會隨時間下降。

B．新發糖尿病族群

50 歲以上且三到六個月內血糖變動大、伴體重減輕者，請與醫師討論是否進一步影像檢查。 醫療院所可導入 ENDPAC 或同類模型，設計「高危糖友快篩→影像快速通道」。

C．高風險家族與帶因者

轉介遺傳諮商；納入以 MRI/MRCP＋EUS 為核心的年度監測，按影像風險縮短追蹤間隔。 有條件者可參與前瞻性研究（如整合 PAC-MANN／ctDNA／代謝體的多標記方案），在研究監測下取得更密集偵測。

可以預防嗎？——「風險下降」比你想像更有感

戒菸：所有菸品都提高風險；戒菸後風險逐年回落。 控制體重與代謝：肥胖、代謝症候群與胰臟癌相關；規律運動與飲食管理有助降風險。權威機構亦將過量飲酒、長期慢性胰臟炎列為風險因素。 飲食方向：以全食物、蔬果、全榖、豆類、堅果為基底；紅肉與加工肉與胰臟癌的關聯證據近年呈「有限或提示性」、整體仍建議少加工肉、紅肉適量，把熱量與營養密度配好配滿。

一句話版：把抽屜裡的香菸換成運動襪，把餐桌上的加工肉換成豆魚蛋肉的「豆與魚」，把杯子裡的酒換成水——胰臟會謝謝你，肝也會一起鼓掌。

未來展望：從「看得見」到「看得早」

多標記合體：蛋白酶活性（PAC-MANN）＋CA19-9＋ctDNA 片段組學／甲基化＋代謝體，期望把早期偵測靈敏度與特異度同時推高。

AI 風險分層：把電子病歷、血糖軌跡、體重變化與影像特徵餵進模型，找出「還沒長大就被逮到」的腫瘤。ENDPAC 已是雛形，英國等地正做外部驗證與流程可行性研究。

高風險監測網：高風險者透過 MRI／EUS 監測已見生存獲益，下一步是把研究型生物標記「疊上去」，形成分層化、個人化的監測路徑。





若您或家人屬於高風險族群，或 50 歲後出現新發糖尿病合併體重下降、持續腹背痛，請儘速與胃腸肝膽科或家醫科醫師討論監測選項。台灣的臨床團隊有能力，讓你「更早一步」。加油，咱們把風險降到最低，讓每一天都過得心安。





