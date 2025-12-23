胰臟癌發現多已是晚期 醫揭壓力、飲食悄悄擾亂腸道菌和免疫

在門診談到胰臟癌，許多人第一時間想到的，往往是基因、抽菸、糖尿病，或是「運氣不好」。但近年有愈來愈多研究發現一條長期被忽略的線索，腸道菌。這不是單純「腸胃不舒服」的問題，而是牽動免疫、發炎與癌症風險。台北榮總遺傳優生科張家銘主治醫師引用2025 年發表於《British Journal of Cancer》的綜論，整合多項研究指出，腸道菌，可能在胰臟癌的發展過程中，扮演關鍵卻被低估的角色。

腸道不是只有消化功能，而是全身最大的免疫器官

我們的腸道，是全身微生物最多的地方，也是最大的免疫器官。而胰臟，並不是一個與腸道完全隔離的器官。研究發現，胰臟癌腫瘤組織中，竟能檢測到細菌的存在；更重要的是，這些細菌有一部分，可能原本就來自腸道。

腸道菌怎麼會跑到胰臟？關鍵在「腸道屏障失守」

很多人會直覺問：「腸道在腸道，胰臟在胰臟，細菌怎麼可能跑過去？」答案在於「腸道通透性」。當腸道屏障完整時，細菌會被好好限制在腸道內；但若長期處於以下狀態：

慢性發炎

長期壓力過大

高油、高糖飲食

代謝失衡、血糖不穩

腸道屏障就可能鬆動，讓細菌或細菌代謝物「越界」。研究證實，腸道細菌確實可以移動到胰臟，並在胰臟腫瘤中被檢測到。

腸道菌如何推動胰臟癌風險

進入胰臟腫瘤環境的細菌，會在分子層級造成多重影響：

增加 DNA 損傷 讓細胞突變更容易累積。

放大慢性發炎訊號 刺激細胞生長與存活路徑，使原本該停止的細胞繼續分裂。

干擾免疫系統清除能力 部分細菌會促使抑制型免疫細胞增加，讓殺手型 T 細胞難以進入腫瘤環境。

換句話說，腸道菌未必直接「造成」胰臟癌，但它會把整個環境，推向更適合癌細胞生存的方向。

回到生活，其實腸道早就在提醒

不少胰臟癌高風險族群，在確診前，常出現相似的生活訊號：

長期腹脹、腸躁、排便不穩

吃稍微油一點就不舒服

容易疲勞、發炎指數反覆偏高

糖尿病或代謝症候群控制困難

這些表面看起來是腸胃或代謝問題，但從研究角度來看，它們可能正在形塑一個對胰臟不友善的微生物環境。張家銘也提醒，從免疫角度來看，腸道不只是消化器官，它會影響全身發炎的高低，以及免疫系統運作的穩定度。

為什麼壓力一大，腸道亂，胰臟也跟著受影響？

研究特別指出，壓力與慢性發炎，會快速改變腸道菌組成。

生活中很常見：

熬夜一陣子，腸胃開始不對勁

長期高壓，血糖、體重、免疫一起失控

壓力荷爾蒙會改變腸道通透性，讓細菌更容易移位，也更容易把發炎訊號送到全身。對胰臟來說，這等於長期暴露在錯誤的免疫與發炎刺激中。

把「腸道穩定」當成長期投資

如果腸道菌真的影響胰臟癌風險，生活對策的重點，就不會是一直想著「殺菌」，而是把腸道環境慢慢養回穩定。

1.飲食節律比「吃什麼補品」更重要

規律進食、避免暴食，減少高油、高糖與超加工食物，不是因為它們「不健康」而已，而是會打亂腸道節律，讓菌相失衡。

2.作息穩定，是在保護腸道與免疫節奏

規律睡眠、白天接觸自然光、適度活動，都是在幫腸道與免疫系統慢慢回到正常運作狀態。

3.正視腸道發炎的警訊

長期腹脹、排便不穩、對食物愈來愈敏感，都是腸道屏障正在鬆動的提醒。

調整腸道菌，兩個關鍵原則別忽略

原則一：先餵菌，再補菌

沒有穩定的益生元（prebiotics），再多益生菌，也很難在腸道裡留下來發揮作用，很快就被排掉。可溶性膳食纖維、天然多醣體，才是好菌真正能留下來的食物。

原則二：益生元搭配益生菌，效果才會穩定

有養分來源，再補充合適菌株，菌相才有機會真正定殖。

穩定腸道，不只是顧腸胃，而是在保護胰臟

這篇研究提醒我們重新思考，胰臟癌，可能不是只發生在胰臟。它是一條從腸道開始，經過免疫、發炎與分子訊號，最後影響胰臟命運的長路。

基因給的是傾向，腸道菌塑造的是環境，而生活，才是每天在決定方向的選擇。只要生活方向開始改變，身體裡長期累積的發炎狀態，也有機會慢慢改善。

