胰臟癌高風險族群曝光！出現「4症狀」要小心

生活中心／翁莉婷報導



近年來，越來越多人注重自身健康會定期到醫院檢查。根據衛福部資料顯示胰臟癌是「高度致命惡性腫瘤」，診斷時有近80至85%患者為局部晚期或轉移性疾病，已無法開刀治癒，目前全世界胰臟癌整體5年存活率低於5%。雙和醫院院長李明哲日前在《健康2.0》YT頻道分享1名病患真實案例，該名病患因及早接受手術治療，已成功存活超過20年。





胰臟癌存活率竟「低於5%」…醫籲出現「4種症狀」要警惕：提早檢查治療！

胰臟癌早期症狀可能會出現，食慾變差、腹痛、脂肪糞便（大便浮水面）等狀況。（示意圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





有「癌王」之稱的胰臟癌因早期症狀不明顯，大多數患者確診時多已進入晚期，雙和醫院院長李明哲近日於《健康2.0》YT頻道指出「胰臟癌4症狀」，一旦發現「食慾變差、出現腹痛、脂肪糞便（大便浮水面）、體重下降」時，就必須盡早就醫做檢查。此外，李明哲還分享1位40歲病患發生的真實案例，該名病患因發現有脂肪糞便的情況來就診，同時有「體重下降」的現象，經過一系列檢查後發現胰臟頭的地方有微小陰影，認為就是它所引起的胰臟腫瘤，所幸在腫瘤很小的時候及時發現，手術非常成功也不需要再做任何的化學治療，病人也成功存活超過20年。

胰臟癌存活率竟「低於5%」…醫籲出現「4種症狀」要警惕：提早檢查治療！

李明哲分享1位病患因發現「脂肪糞便」情況，及時檢查治療的案例。（圖／民視新聞資料照）





李明哲透露「早期診斷、治療」對於胰臟癌而言，才能得到一個長期存活的機會。胰臟癌高風險族群包含「胰臟癌家族史、特定基因突變者、糖尿病、慢性胰臟炎患者、長期吸菸和酗酒者、肥胖、高油高糖飲食者」等，這些族群應考慮定期接受篩檢，把握早期診斷和治療機會。

原文出處：胰臟癌存活率竟「低於5%」…醫籲出現「4種症狀」要警惕：提早檢查治療！

更多民視新聞報導

沒路用的人才會酒駕！網紅「7字國罵片」瘋傳

謝京穎結婚兩年好孕來「宣布懷上雙胞胎」！預產期曝光

「男朋友一定要找夠色的」！中醫師曝14好處全說了

