胰臟發炎慘了！胰酵素製劑全台缺貨 食藥署：只剩1個月存量

胰酵素製劑傳全台缺貨，恐對胰臟炎患者造成影響。食藥署證實，「卡利消腸溶微粒膠囊」、「優妙化腸溶微粒膠囊」2款藥物，因國外原料短缺，僅剩約1個月存量，11月25日已公開徵求專案輸入或製造，目前有1家進口商提出專案輸入申請，將儘速審核相關資料及核准。

胰酵素製劑爆出缺藥，其中一款為美商亞培台灣分公司輸入的「卡利消腸溶微粒膠囊」，主成份為「Pancreatin」；另一款為國內業者永信藥品公司生產的「優妙化腸溶微粒膠囊」，主成份為「Pancrelipase」。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，食藥署近期接獲相關藥品許可證持有藥商通報，因國外原料短缺、生產相關問題，「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）」有供應不穩狀況，國內庫存只剩約1個月。

黃玫甄說明，「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型」列屬藥事法第27條之2之必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形，所引起的胰液分泌不全。經評估，此藥品具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，建議本品保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人。

食藥署於11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型(Lipase含量≥20,000USP units)」。黃玫甄說，目前已收到一家廠商申請專案輸入，將儘速審核廠商提交的資料，以最快速度核准其專案輸入，後續也會協助廠商補足供應。

