胰臟藥「卡利消」全台缺貨 食藥署：無可替代！目前等待申請通過

胰臟酵素製劑「卡利消」全台缺貨，食藥署證實，已接獲亞培、永信2家藥商通報，庫存都只剩1個月，目前亞培及永信兩家藥商通報該藥品全台庫存告急，僅剩一個月存量，而一家業者已提出專案進口申請，正在積極審核中，一旦通過即可立即輸入台灣。

健保署統計顯示，去年使用「卡利消」錠劑的患者高達一萬六千人，健保申報量達九百萬粒，支出金額約八千萬元。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，這款藥品為腸溶微粒口服劑型，主要用於治療囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術後引起的胰液分泌不全，已被列入藥事法第二十七條之二的必要藥品。

「國外原料短缺是造成缺貨的主因，不只台灣，其他國家也面臨相同問題。」黃玫甄解釋，雖然市面上有成分相近的替代藥品，但主成分含量不同，經臨床評估後認為「卡利消」在臨床上具有不可替代的必要性，建議將現有庫存優先保留給已在接受治療且無法更換藥品的病患。

據統計，去年使用「卡利消」錠劑的患者高達一萬六千人，健保申報量達九百萬粒，支出金額約八千萬元。 （示意圖／Pixabay）

為解決缺藥危機，食藥署已於一一四年十一月二十五日在西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≧20,000USP units）」。黃玫甄強調：「目前已有一家業者提出專案進口申請，我們正在審查相關資料，一旦通過審核，就能立即輸入藥品，確保病患用藥權益。」

專家指出，胰臟酵素製劑對於特定患者而言至關重要，缺乏適當的藥物治療可能導致營養吸收不良、消化問題加劇等併發症。食藥署呼籲醫療院所在藥品短缺期間，應妥善評估病患用藥需求，合理分配現有藥品資源，同時加速專案進口審查流程，盡快解決缺藥問題。

