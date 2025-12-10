胰臟酵素藥量見底！亞培、永信通報缺貨 食藥署：已啟動進口專案

胰臟病患必需藥「卡利消」因原料短缺全台告急，食藥署啟動專案進口，盼盡速補足缺口避免患者無藥可用。(圖為缺藥情境示意) 圖：Gemini AI 生成/ 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 胰臟病患賴以維生的酵素製劑「卡利消」驚傳全台庫存告急。食藥署證實，受國際原料短缺影響，國內主要供應商亞培與永信回報庫存僅能支撐一個月。為避免患者陷入無藥可用的困境，食藥署已緊急啟動專案進口審查，力拚審核通過後立即補足缺口，解決這波缺藥危機。

依據健保署統計數據顯示，去年全台約有一萬六千名患者使用該錠劑，健保申報總量高達九百萬粒，年度相關支出約新台幣八千萬元。由於需求量高，一旦供應鏈斷鏈，恐將嚴重衝擊眾多慢性病患的日常用藥權益。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今接受媒體訪問時表示，該藥依《藥事法》列為必要藥品，用於囊狀纖維化症及慢性胰臟炎等。經臨床評估，雖市面上有其他成分相近藥物，但主成分含量略有差異，因此建議醫師將剩餘庫存優先保留給已在接受治療、且無法輕易替換藥物的舊病患使用。

迫在眉睫的缺貨壓力，黃玫甄強調，食藥署早於114年11月25日就在西藥醫療器材供應資訊平台發布訊息，公開徵求廠商專案輸入或製造特定規格的腸溶口服劑型。目前好消息是已有一家業者提出專案進口申請，相關資料正由相關單位加緊審查，只要程序一完備，藥品就能火速輸入台灣，緩解燃眉之急。

