胰臟酵素製劑剩1個月庫存 食藥署啟動專案輸入

（中央社記者陳婕翎台北8日電）全球原料短缺，造成胰臟酵素製劑吃緊，食藥署統計，台灣2家業者庫存量僅各剩1個月。食藥署啟動專案輸入，目前有1家廠商申請，將儘速審核廠商提交資料，核准輸入、銜接缺口。

西藥醫療器材供應平台近期公告「因Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）短缺，徵求有意願供應之廠商」的資訊。這個藥品列屬藥事法第27條之2的必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形所引起的胰液分泌不全。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正黃玫甄今天接受媒體聯訪表示，近期接獲相關藥品許可證持有藥商亞培與永信藥品通報，因國外原料短缺，加上多國都面臨同樣問題，生產問題導致供應不穩，目前國內2家藥品業者的庫存都只剩約1個月。

黃玫甄表示，食藥署已公開徵求專案輸入或製造，已收到1家廠商提出的專案進口申請，相關資料已送件並進入審查程序，只要資料齊全就會儘速核准，盡快開放專案進口，以避免民眾端出現用藥斷層，會全力協調，並加速專案進口的銜接作業，保障病人權益。

黃玫甄說，臨床端評估指出，這個藥品具必要臨床用途，雖然國內有成分相近的替代藥品，但主成分含量不同，無法直接替換，因此建議將這個藥品保留給已使用且無法更換治療方案的病患。（編輯：管中維）1141208