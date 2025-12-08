胰臟酵素製劑爆缺藥 台大醫揭可能影響

〔記者林志怡／台北報導〕近期胰臟酵素製劑爆出缺藥，衛福部食藥署證實，藥廠因生產相關問題，有供應不穩情況，目前國內庫存只剩1個月，已公開徵求專案輸入或製造。台大醫院外科部主治醫師吳健暉則擔憂，這類藥品用於外分泌性胰臟功能不全治療，患者斷藥可能影響病情控制，造成骨質疏鬆、骨折、肌少症、貧血等情況。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，食藥署近期接獲胰臟酵素製劑相關藥品許可證持有藥商通報，表示因生產相關問題，有供應不穩之情事，目前國內庫存只剩1個月，且該項藥品屬於「藥事法」第27條之2之必要藥品，具臨床使用必要性。

黃玫甄說， 國內雖有成分相近藥品，但主成分含量不同，建議將藥品保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，食藥署也在11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型(Lipase含量≥20,000USP units)」。

台大醫院外科部主治醫師吳健暉解釋，胰酶包含脂肪酶、蛋白酶、澱粉酶等3種，相關藥品適應症為治療成人及兒童的外分泌性胰臟功能不全(EPI)，常見於囊性纖維化、慢性胰臟炎、胰臟切除術後、胰臟癌等導致胰臟消化酶分泌不足的情況。

吳健暉說，EPI患者因胰臟分泌的消化酶不足，往往會出現消化及吸收障礙，並產生腹瀉、體重減輕、腹脹、過度脹氣，以及脂溶性維生素(A、D、E、K)缺乏和蛋白質-熱量營養不良，可能導致骨質疏鬆、骨折、肌少症、貧血及生活品質下降，因此高風險族群有類似症狀時，應積極考慮EPI的診斷與治療。

對於EPI治療，吳健暉表示，「口服胰酶替代療法(PERT)」是治療EPI的首選方式，一旦確診EPI，就必須立刻啟動治療，預防脂肪吸收不良、營養不良及相關併發症，並改善生活品質，相關藥物供應短缺對於臨床已造成相當大的困擾，造成許多病人不安。

吳健暉說，用於PERT的胰臟酵素製劑與一般健胃整腸的酵素不同，真正合乎相關適應症的藥品，過去除了國外業者輸入外，國內也有業者生產，但礙於健保給付有限，業者生產意願不高。

