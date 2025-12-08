胰酵素製劑剩1月存量 急徵廠商專案輸入

胰臟酵素製劑傳全台缺貨，醫師擔憂，外分泌性胰臟功能不全患者若缺少此類藥品，恐影響病情控制。食藥署也證實，該類藥品有供應不穩情況，僅剩約1個月存量，已公開徵求專案輸入或製造，目前有1家進口商提出專案輸入申請，將盡速審核。

美商亞培台灣分公司輸入的「卡利消腸溶微粒膠囊」、永信藥品公司生產的「優妙化腸溶微粒膠囊」，兩款胰臟酵素製劑都面臨缺貨。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，近期接獲相關藥品許可證持有藥商通報，因國外原料短缺、生產相關問題，「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型」有供應不穩狀況，目前國內庫存只剩約1個月。

黃玫甄說明，「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型」屬《藥事法》必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等，引起的胰液分泌不全。經評估，此藥品具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，但主成分含量不同，建議保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人。

台大醫院外科部主治醫師吳健暉表示，這類藥品常用於外分泌性胰臟功能不全治療，患者因胰臟分泌消化酶不足，會出現消化及吸收障礙，產生腹瀉、體重減輕、脹氣、營養不良等，導致骨質疏鬆、骨折、肌少症、貧血等狀況。「口服胰酶替代療法」是治療首選，相關藥物供應短缺對臨床已造成相當大的困擾，許多病人十分不安。

食藥署11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造。黃玫甄說，目前已收到1家廠商申請專案輸入，將盡速審核廠商提交的資料，以最快速度核准專案輸入。