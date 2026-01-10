胸前別「快樂川普」徽章 川普卻說：我從沒快樂過

美國總統川普胸前別著一個「快樂川普」卡通小人徽章。美聯社



美國總統川普週五（1/9）別著一個「快樂川普」卡通小人徽章出席公眾場合，但他卻說自己「從來沒快樂過」也「從來沒有滿足過」。

川普週五在白宮東廂與各大石油企業高層舉行會議時，他的西裝別著一個美國國旗胸章和一個看似川普卡通人偶的別針。眼尖的媒體記者立刻好奇提問。川普說：「有人給我這個。你們知道這是什麼嗎？這個叫做『快樂川普』（Happy Trump）。」

美國總統川普邀集石油巨頭高層到白宮共商重返委內瑞拉，他身上別著「快樂川普」徽章。美聯社

川普沒有說是誰送的別針，卻不知是刻意說反話還是別有所指地說：「我從來沒快樂過。我也從來不會滿足，直到我們把美國變得再度偉大為止。但我告訴你們，我們快要接近目標了。這個就是快樂川普。」

廣告 廣告

美國總統川普說自己從沒快樂過，但他在會議上卻笑得很開心。美聯社

根據美聯社報導，川普今年2月也曾佩戴這個「快樂川普」別針出席國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的就職典禮。網路搜尋發現，可在亞馬遜網站上以9.99美元（約316元台幣）買到一枚「快樂川普」。

報導同時指出，自2001年發生911恐怖攻擊事件後，美國歷屆總統便會在身上別著美國國旗徽章出席公開場合。

前總統歐巴馬2007年首次競選總統期間曾表示，他不會配戴國旗徽章，因為這個徽章取代了「真正的愛國精神象徵」，而他也因此遭受外界批評。不過隔年，一名退伍軍人在賓州的一項場合上將徽章遞給他時，歐巴馬立刻別上，並自此恢復配戴國旗徽章的慣例。

前總統拜登則會增添自己的風格，有時配帶著美國和烏克蘭國旗，象徵對烏克蘭的支持。

更多太報報導

雪佛龍看好委內瑞拉石油產量可增5成 川普：中國想買多少都行

過去虧怕了！川普促投資千億美元重返委內瑞拉 石油巨頭反應謹慎

川普：美國必須擁有格陵蘭 否則將落入中俄之手