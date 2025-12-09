胸口像被掐住！肺阻塞病友 秋冬高風險 醫師：天冷、空污是元兇

小心!劇烈溫差 醫師:肺阻塞易發病增死亡風險 (圖/TVBS)

每一次呼吸，應該是最自然不過的事情。對患有慢性阻塞性肺病的人來說，吸一口氣、吐一口氣，都可能是沉重而艱難的挑戰。病友們常形容，彷彿胸腔裡住著一隻手，牢牢掐住氣管，不讓空氣順利進出，又好像肺變成一顆老舊的破氣球，不管怎麼努力，都沒辦法將卡在裡面的空氣，徹底排出。這種看不見的窒息，叫做肺阻塞。

成大醫院胸腔科主治醫師 廖信閔指出肺阻塞全名為慢性阻塞性肺病，是一種導致呼吸道長期發炎 阻塞，且肺功能會不可逆地逐漸惡化的疾病。主要症狀肺阻塞，最明顯的表徵為咳嗽，有痰跟喘。長期咳嗽 有痰，這是許多患者最初的症狀，尤其在清晨及冬天最容易惡化。

彰化秀傳醫院胸腔內科主治醫師 林育正表示慢性阻塞病的病人容易在天氣較大變化之下，產生比普通人較高的致死率，那機會大概多了1.16倍。不外乎的原因是因為天氣較寒冷的情形之下，空氣較冷而且較乾，比較容易刺激我們的氣管。那造成氣管的收縮 那慢性阻塞性疾病的病人，因為氣管本來就是比較不好，因此容易造成收縮之後容易造成咳嗽、胸悶、喘的情形。

慢性阻塞性肺病，最主要是呼吸道呈現慢性發炎狀態。

台南市立醫院副院長 鍾國謀表示呼吸道接受到一些，慢性發炎的刺激的時候，產生一些呼吸道的症狀，譬如說咳嗽 喘，跟呼吸困難，那最主要常常在冬天的時候發作，那因為是PM2.5的關係，或是冷空氣直接刺激，再加上冬天感染機會增加所引起的。

東元綜合醫院呼吸胸腔內科主治醫師 謝宗鑫進一步指出隨著近期氣溫明顯下降，慢性阻塞性肺病COPD的患者，在進入一年當中，最需要提高警覺的季節。 秋冬天氣不僅寒冷，也特別乾燥，乾冷空氣會降低，呼吸道黏膜的防禦力，使得排痰功能變差，很多患者會感覺到喉嚨乾癢， 咳嗽增加 痰變得更黏稠，進而誘發急性惡化。

造成肺阻塞最關鍵的元凶，其實早就深植於許多人的生活之中，那就是吸菸。香菸燃燒後，產生的化學物質，與微粒進入呼吸道，像長期的化工污染，在肺部留下難以翻新的痕跡。內壁發炎、纖毛受損 痰液累積，肺泡在慢性氧化壓力之下被破壞，失去彈性與交換氧氣的能力。抽菸越久，傷害越深，即使後來成功戒菸，肺的損傷往往也無法完全修復。

成大醫院胸腔科主治醫師 廖信閔表示另外亦會伴隨有哮鳴跟胸悶。另外在急性惡化方面，症狀突然會加劇，可能伴隨膿痰跟發燒的症狀。主要 COPD 急性危險因子，及診斷方式有抽菸，包含二手菸，這是造成肺阻塞最主要的原因，大約有 8 成的案例與長期抽菸有關。

彰化秀傳醫院胸腔內科主治醫師 林育正指出有慢性阻塞疾病的病人，通常也比較其他的心血管疾病，因此在天氣較冷的時候，心血管的收縮也容易，造成病人心臟方面的一些問題產生，那通常這些病人，我們都希望他能按時的服用藥物，那我們也知道老年人，通常也會因為忘記了服用藥物，那因此造成了，疾病方面，無法能夠有效的控制。

醫師提醒施打流感及肺炎鏈球菌疫苗，可降低未來急性發作風險。另外環境的風險暴露，也應該要減少接觸有害的空污物，達到疾病和緩控制的效果。

