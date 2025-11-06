胸悶呼吸不一定是心臟病 嘉榮心理師提醒當心「過度換氣恐慌症」引起

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】40歲的全職媽媽阿芳在家突然感到胸悶、呼吸急促，自以為心臟出了問題。由於父親因心臟病過世，她對身體任何不適都格外焦慮，不時量脈搏、量血壓，整天提心吊膽，連帶影響睡眠與生活品質。到臺中榮總嘉義分院心臟科與神經科檢查後，確定不是心臟或自律神經問題，轉介至精神科。經藥物治療穩定情緒後，在心理師的指導下接受認知行為療法（CBT）、放鬆練習與正念冥想，經過幾個月治療後，阿芳的過度換氣明顯減少，也學會在身體不適時保持冷靜，生活也恢復平靜。

臺中榮總嘉義分院心理師洪美蘭表示，「過度換氣」其實是很常見的身心反應，通常與情緒緊張、焦慮或壓力過大有關。當人呼吸得太快、太淺時，身體吸進太多氧氣、排出太多二氧化碳，就可能出現胸悶、心跳加快、手腳發麻、頭暈等不適感。許多人因此誤以為是心臟出問題，其實多半是焦慮導致的生理反應。研究發現，在18至64歲成人中，約有7%的女性及3.3%的男性罹患恐慌症，女性發生機率是男性的2倍，可能與女性生理構造、荷爾蒙變化及較高的情緒敏感度有關；不過男性在經歷重大壓力或創傷後，也可能出現類似症狀。

洪心理師指出，過度換氣與恐慌發作的誘因有時很明顯，例如考試、搬家、結婚等重大壓力事件；有時則源自不易察覺的因素，如過去創傷經驗、觀看災難畫面或長期壓力累積所致。當個人缺乏適當的情緒調節與因應策略時，便可能出現胸悶、呼吸急促等症狀。初次發作的強烈不安與害怕感，往往讓人對再次發作產生焦慮，形成惡性循環，進而演變為恐慌發作（panic attack）。

洪心理師說，透過心理治療，特別是認知行為療法（CBT），可以幫助患者辨識自己過度擔憂的想法，調整過度擔憂的思維。她也分享，在家中可以透過簡單的呼吸與放鬆練習來自我調整，例如「4-7-8 呼吸法」：用鼻子慢慢吸氣4秒，屏住1到2秒，再用嘴巴慢慢吐氣6到8秒，重複5到10分鐘，就能幫助大腦穩定情緒；或嘗試正念練習，專注在當下的呼吸、身體感受，不急著評價或逃避，只是單純覺察。若能搭配社交支持，例如與親友分享焦慮、參加支持團體，也能讓心更加安定。

坊間有人建議用塑膠袋呼吸來緩解過度換氣，洪美蘭心理師提醒，但這方法並非適用所有人，也無法從根本解決問題。若症狀頻繁發作、或伴隨胸悶、心跳異常，應盡快就醫。建議先到神經科或心臟科排除生理疾病，若檢查正常，再轉介精神科或身心科接受治療，透過醫療專業協助穩定、學習調整情緒，長期掌握放鬆技巧與情緒管理，才能真正改善過度換氣與恐慌發作，讓生活重新回到平靜的節奏。

圖說：胸悶、呼吸不過來以為心臟病？嘉榮心理師洪美蘭提醒當心「過度換氣恐慌症」作祟，可 透過醫療專業協助穩定、學習調整情緒，長期掌握放鬆技巧與情緒管理，才能真正改善過度換氣與恐慌發作。（照片：記者劉芳妃翻攝）