胸悶想看診！驚覺醫師竟是「高大成本人」 網驚：當地人現在才發現

時常現身媒體分析命案的法醫高大成，診所竟位於台中市北屯區。圖／翻攝自google map、高大成臉書

只要發生命案，知名法醫高大成就會現身各大媒體進行分析，專業形象烙印在民眾心中，然而一名網友在社群分享，因感到「胸悶」，上網查詢相關診所前往就醫，才發現醫師竟是高大成本人！貼文曝光僅1天時間就吸引120萬次瀏覽，讓不少人震驚，原來醫師「就在這裡」。

原PO在社群分享，日前只是有點胸悶，上網隨便查詢診所，突然發現「醫生是高大成」，震驚道見到本人「機率有多低」，且不僅胸悶，包括一般內外科、兒科、皮膚、糖尿、高血壓等都能看診。

貼文曝光，網友一看藥袋發現高大成診所竟位於台中市北屯區北屯路上，震驚道「天啊！我回台中經過很多次 都不知道原來在這裡！」、「身為台中人的我居然現在才知道」、「熟悉的高醫師盡在眼前」。

高大成診所位於台中市北屯區。圖／翻攝自google map

網友也分享看診經驗，指出高大成「蠻熱心的，給的建議也很中肯」、「他法醫其實是兼職的，他一直都有診所」、「他覺得我血壓怪怪的，量了5次」指出醫師看診相當堅持，沒有草率帶過，更曾因肌肉重複拉傷，高大成給的建議竟是「你還年輕，不考慮離職嗎？」笑翻網友。

另外也有網友笑說「一言不合幫你驗屍」、「死前-高醫師、正常死亡-高法師、不正常死亡-高法醫」、「可以一路看到往生的醫師，值得終身託付」，還形容從皮膚科看到內臟，如「有病有痛看到無病無痛」，感嘆道「幸好您是自己找到他的」，引起討論。



