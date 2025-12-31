胸悶頭痛冒冷汗 恐猝死警訊

醫師高正國表示，猝死前常見警訊包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、惡心不適等。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

資深藝人曹西平猝死消息引發社會關注。對急診醫師而言，猝死並不是罕見名詞，而是一場與時間賽跑、卻經常來不及的急症現場。所謂猝死，指原本看似穩定的人在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命；也由於發作迅速，往往來不及就醫。

光田綜合醫院急診醫學部醫師高正國說，常見與猝死相關原因多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，例如致命性心律不整、急性心肌梗塞、腦出血或腦中風等；此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病等慢性疾病雖然不一定會立刻造成不適，但長期下來會增加血管病變與突發風險，是臨床上常見的背景因素。

高正國強調，即使沒有已知慢性病史，猝死仍可能發生，因此更重要的是及早辨識身體發出的警訊。從急診第一線觀察，猝死前常見的警訊症狀包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、惡心不適或意識改變。這些症狀可能短暫出現，也可能反覆發生，但都不應輕忽。

一旦發現家人或身邊的人出現上述症狀，應立即撥打119求助，切勿自行觀察或等待症狀消退。消防人員也會在電話中第一時間進行評估與初步處置指引並迅速送醫，為後續搶救爭取黃金時間。

高正國呼籲，日常生活中應留意基本健康管理，包括規律量測血壓、血糖、注意水分補充與保暖，並養成身體不適即就醫的習慣。尤其對於獨居族群，建議平時多與親友保持聯繫，避免突發狀況時無人察覺。

高正國提醒，猝死往往毫無預警，關鍵在於第一時間察覺異常並立即求助。當出現警訊時，寧可多撥一次119，也不要抱持觀望心態。同時養成健康監測習慣、與親友保持聯繫，才能在關鍵時刻爭取黃金救命時間。