胸悶、心悸，心臟卻沒問題？ 小心「胃心症候群」作怪，4指標分辨是胃痛還是心痛
你是否曾胸悶、心悸，心臟卻查不出原因？你可能罹患的是「胃心症候群」，什麼是胃心症候群？腸胃道生病為何會影響胸腔和心臟？
50多歲楊先生是一名業務主管，白天喝咖啡，晚上時常要加班應酬，平時會服用降血壓及血脂藥物控制。身材微胖的他，血糖也偏高，雖有胃食道逆流的問題，卻未多加理會。
但最近1個月來，楊先生常感到胸悶不適，尤其吃完宵夜，半夜更是胸口痛得厲害，到心臟科檢查卻沒問題，反而醫生開了胃藥後，症狀稍有緩解。直到他進一步到腸胃科詳細問診、檢查，才確認是嚴重胃食道逆流引起的胸悶不適，是典型的「胃心症候群」，除給予強效胃藥，也請他減重、改變飲食習慣，症狀逐漸獲得改善。
什麼是胃心症候群？
「胃心症候群」指的是因腸胃功能異常，而引起的心臟不適。有研究指出，約5～10％心悸胸悶患者，實際上來自胃部問題。
成美診所院長、腸胃肝膽科醫師陳炳諴解釋，胸腔和腹腔之間遍布交感與副交感神經，當腸胃不適、附近神經受到刺激，心臟容易連帶受到影響，引起胸悶、胸痛、心悸等。
胃食道逆流、消化不良、胃發炎、胃潰瘍等，都有可能造成胃心症候群，又以胃食道逆流最常見，發作時會刺激食道黏膜和附近分布的神經，可能引起胸口灼熱、心悸，甚至交感神經受到刺激，也可能出現緊張焦慮。
消化不良可能是胃擴張或胃排空延遲，例如糖尿病患或長輩常會因消化不良，讓食物滯留胃部過久，無法順利排空到十二指腸，進入小腸消化吸收，因而壓迫橫膈膜或心臟附近神經，產生胸悶、心悸；而胃炎、胃潰瘍則常是疼痛反射至胸口、背部，出現類似心臟病的症狀。
從中醫理論也能解釋胃心症候群。嘉義長庚醫院中醫科主任楊曜旭指出，脹氣也是常見誘發胃心症候群的原因。胃或腸道中的過多氣體或腹脹，會刺激迷走神經，或直接將橫膈膜向胸腔推擠，影響心臟和肺部的運作空間，進而引發心臟相關症狀。
楊曜旭指出，中醫有3條經絡連通胃和心，包括足陽明胃經、手少陰心經跟手厥陰心包經，都能說明胃氣的升降失常，可能影響心氣的運行，導致心胸不適或心悸胸悶等。
手厥陰心包經也對應中醫的「三焦」，其中，上焦主管胸腔區塊心、肺的運作，中焦主管消化系統的功能，所以心包經是胸腔臟器與消化系統之間的重要氣機通道，不僅聯繫心與胃，更能調節胸膈與胃腑的功能。
胃心症候群常見症狀有哪些？與心臟病又有什麼差異？
胃心症候群有以下常見症狀：
1. 心臟問題：心跳加速、心律不整、心悸、胸痛
2. 呼吸困難：呼吸不順暢或急促
3. 其他症狀：疲勞、焦慮、頭暈、睡眠障礙
由於胃心症候群與心臟病部分症狀相似，平時該如何初步判斷自己屬於哪一種呢？陳炳諴提出胃心症候群的4大特點：
1. 胃心症候群常發生在進食後，或食用刺激性食物後，例如茶、咖啡。
2. 有些人會出現胃心症候群的症狀，也和姿勢、體位變換有關，例如吃完東西後馬上躺著或彎腰時更明顯。另一方面，胃心症候群往往也與出力時有關，例如搬東西、爬樓梯、跑步等，胸口疼痛不適會更明顯。
3. 因腸胃引起的心臟胸口不適，持續時間較長，可能達半小時～1小時，但真正心臟問題所造成的不適，則很少超過半小時。
4. 胃心症候群患者有時也能透過一些方式稍微緩解，例如喝水、嚼口香糖、吃薄荷糖、吞口水等，但心臟病則無法透過這些方式改善。
臨床上觀察，陳炳諴說，如果病人吃完東西後活動，感到胸痛，高達8、9成是胃食道逆流引起，10個胃食道逆流患者大約就有2～3人有相關症狀。但年紀很大或心臟病患者，也可能吃東西後出現胸痛，因此還是要特別注意。
治療胃心症候群，中西醫方法大不同
治療胃心症候群，首要還是得先排除心臟疾病。患者須先至心臟內科接受檢查，例如心電圖、X光、心臟超音波、抽血等，如果確認心臟檢查正常，再考慮轉向腸胃科或中醫科，檢查是否有潛在的胃腸道問題。
陳炳諴表示，其中胃鏡檢查是最直接判斷，是否為胃心症候群的方式，不過，臨床上，醫師通常會先開3天份的胃藥，並提醒患者留意生活作息和飲食，如果症狀持續沒改善，再安排做胃鏡。因此治療胃心症候群還是要找到真正病因，才能對症治療，當胃部症狀緩解時，心臟不適的症狀通常也會減輕。
中醫治療胃心症候群則根據辨證論治原則，著重在調理氣機、和胃降逆、寬胸理氣與安神定志，通常會使用以下4類藥物為患者治療：
1. 理氣藥：用於氣機鬱滯、胸悶脹滿者。常用如陳皮、枳殼、柴胡、香附、厚朴等，能疏肝解鬱、理氣寬胸，使胸膈與胃氣流暢。
2. 化痰藥：若伴隨有痰濁、胸悶、噁心嘔吐，可加半夏、茯苓、陳皮、竹茹等，以燥濕化痰、和胃降逆。
3. 和胃降逆藥：如代赭石、生薑、旋覆花等，主治胃氣上逆、嘔吐等。
4. 安神藥：若因焦慮、心悸、失眠，而誘發或加重症狀，可加酸棗仁、柏子仁、遠志、茯神等，以養心安神、調和心胃。
如何緩解胃心症候群？服藥、調整飲食都是關鍵
西醫除會建議胃心症候群的患者服藥外，也建議透過生活習慣，改善不適症狀。陳炳諴說，現代人壓力大、外食多、經常暴飲暴食、應酬抽菸喝酒，而且肥胖比例高，好發腸胃道疾病，也就容易出現胃心症候群；另外，年紀大易發生功能性消化不良或胃炎，也是高風險族群。
他提醒，飲食定時定量，細嚼慢嚥，尤其肥胖者吃到8分飽即可；盡量避免刺激性食物，如菸、酒、咖啡，以及太過酸、甜、辣、油膩、易脹氣的食物；飯後也不要馬上平躺，或維持45°的斜躺，可以墊枕頭或靠椅背休息；睡前3小時不再進食、不吃宵夜，同時避免過於緊身的衣物。
楊曜旭也說，個性急躁、求好心切、好勝心強、常處於高壓狀態，A型人格的人是胃心症候群高危險群，平時應保持情緒穩定、規律作息、學習壓力管理，可以透過靜坐、運動或腹式呼吸等方式，緩解壓力，以減少消化系統疾病。
若出現症狀，陳炳諴建議，可以喝點溫開水，或不具刺激性的飲品，如運動飲料、熱湯、豆漿或牛奶，也可嚼口香糖、含薄荷糖、蜜餞等增加唾液分泌，透過液體幫助消化系統，帶走酸性物質，減緩胃食道逆流症狀，也有助緩解心臟不適。
