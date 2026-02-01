胸椎腦膜瘤生長速度緩慢 脊髓長時間受壓 恐致下肢癱瘓

新北市一名六十多歲男性，近來出現走路時雙腳酸痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力，經復健仍未改善，就醫檢查為胸椎腦膜瘤。天主教耕莘醫院神經外科主任曾邵勇表示，胸椎腦膜瘤生長緩慢，初期症狀常僅表現為走路疲累、下肢無力或步態改變，極容易被誤認為腰椎退化、椎間盤突出或一般肌肉關節問題。民眾若出現走路越來越不穩、單側或雙側下肢無力、麻木感加重，或復健一段時間後症狀反而惡化，切勿僅當作退化問題處理，應儘早接受神經專科評估與影像檢查，才能把握治療黃金時機。

新北市一名六十多歲男性，原本生活自理、行動正常，近來卻逐漸出現走路時雙腳酸痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力。起初他以為只是年紀漸長、腰椎退化所致，前往復健科診所接受治療，持續復健約一個月，未料症狀不僅未改善，反而行走越來越困難，右腳無力明顯惡化，狀況急轉直下。

家屬警覺異常，緊急轉診至天主教耕莘醫院。神經外科主任曾邵勇發現，患者雖主訴「腰痠、走不久」，但神經學檢查顯示右下肢肌力明顯下降，與單純腰椎退化並不相符，隨即高度懷疑中樞神經問題，立刻安排核磁共振檢查。

經檢查，患者在第六節胸椎（T6）處發現腫瘤，且腫瘤已壓迫脊髓長達約兩公分，正是導致雙腳無力、步態不穩的真正元兇。診斷為良性腦膜瘤，但因位置關鍵，對脊髓造成明顯壓迫，若未及時處理，後果不容小覷所幸該名患者在症狀惡化後及時轉診，經由神經外科醫師精準判斷，成功揪出原兇，避免不可逆的神經傷害。

曾邵勇主任指出，胸椎腦膜瘤生長緩慢，初期症狀常僅表現為走路疲累、下肢無力或步態改變，極容易被誤認為腰椎退化、椎間盤突出或一般肌肉關節問題。若僅針對腰椎或肌肉持續復健，卻未進一步檢查中樞神經，可能延誤診斷導致脊髓長時間受壓，嚴重甚至可能演變為下肢癱瘓。