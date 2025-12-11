胸椎腫瘤壓迫脊髓神經致雙腳癱瘓 醫成功救回60歲婦行動力

胸椎第7節有3公分大的腫瘤壓迫脊髓神經(左)、切除腫瘤後恢復神經暢通的術前術後對照。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕60歲王姓婦人在今年3月時仍能騎車、行走自如，卻在短短數週內突然出現下肢無力，到後來甚至無法站立、幾近癱瘓。柳營奇美醫院檢查後發現胸椎第7節有3公分大的腫瘤，已嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化造成無法行走。醫療團隊即時在黃金時間內完成手術減壓，並搭配密集復健後，王婦逐步恢復，更在半年後奇蹟般地走進門診診間，令醫護人員感動萬分。

王婦在先生周明泉陪同下，今天(11日)獻花給柳奇神經外科主治醫師呂忠哲，感謝他的妙手回春。

王婦表示，5、6年來經常會有腰痠、下肢麻痛現象，但就醫多次檢查腰椎、髖關節都沒問題，直到今年3月症狀越發嚴重，雙腿在短短幾天失去知覺，無法行走，經診斷才發現是胸椎腫瘤作怪，幸好是良性，在及時切除加上密集復健，讓她在半年便能恢復正常生活。

治好胸椎腫瘤的王婦在先生周明泉陪同下，今天(11日)獻花給柳奇神經外科主治醫師呂忠哲(右一)，感謝他的妙手回春。(記者楊金城攝)

呂忠哲說，胸椎腫瘤發生率低，常見成因多為癌症轉移為惡性腫瘤，由於胸椎腫瘤不常見，在早期的症狀不明顯容易被忽略，常被當作肌肉痠痛、退化或姿勢不良，而導致延誤治療。由於胸椎位置較高，一旦腫瘤壓迫神經，便會影響雙腳的力量與感覺。

呂忠哲指出，胸椎腫瘤常見症狀包括背部或胸廓疼痛，且常在夜間加劇、出現下肢無力或走路不穩、腳步變慢容易絆倒、雙腳像踩在棉花上般麻木無力等。且當腫瘤嚴重壓迫脊髓神經時，甚至會出現大小便功能改變，或是短時間快速惡化的下肢癱瘓。民眾如有上述症狀，切勿掉以輕心，應及早接受神經學與核磁共振檢查評估，把握治療黃金期。

呂忠哲說，脊髓神經一旦被壓迫太久即可能造成永久損傷，手術的目標是「搶時間救脊髓」，此次病人罹患的是良性腦膜瘤，屬於慢性生長型腫瘤，才在不知不覺中逐漸壓迫脊髓，所幸此類腫瘤若能完整切除，復發機率低，預後通常良好。

