胸椎腫瘤隱含危機 柳營奇美救回行動力

王婦（中）胸椎腫瘤壓迫神經，下肢幾近癱瘓，還好及時就醫後康復，帶著家人向主治醫師柳營奇美醫院神經外科醫師呂忠哲（右）獻花致謝。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

六十歲的王姓婦人，今年仍能三月行走自如，短短數週卻下肢無力、接著無法站立、幾近癱瘓，前往柳營奇美醫院檢查發現胸椎第七節有一顆大型腫瘤嚴重壓迫脊髓神經，致神經功能急速惡化，經醫療團隊在黃金時間內完成手術減壓，搭配密集復健救回行動力，半年內能自己走進診間回診，讓醫護人員感動。

柳營奇美醫院神經外科醫師呂忠哲表示，胸椎腫瘤早期症狀不明顯，常被當作肌肉痠痛、退化或姿勢不良，導致延誤治療；由於胸椎位置較高，一旦腫瘤壓迫神經就會影響雙腳的力量與感覺。

廣告 廣告

胸椎腫瘤常見症狀包括背部、胸廓疼痛，常在夜間加劇、出現下肢無力或走路不穩、腳步變慢易絆到、雙腳像踩在棉花上般麻木無力等；當腫瘤嚴重壓迫，甚至出現大小便功能改變，或快速惡化下肢癱瘓；胸椎腫瘤發生率低，多數胸椎腫瘤常見成因為癌症轉移為惡性腫瘤。

王姓婦人說，過去數年常有下肢痠痛現象，腰椎和髖關節多次檢查並未發現異狀，今年初起症狀加劇，雙腳在數天內失去知覺無法行走，就醫檢查胸椎腫瘤，還好經手術切除和復健，半年就恢復正常生活。

呂忠哲說，王姓婦人就醫時雙腳完全喪失力量，醫療團隊啟動脊椎腫瘤緊急處置流程，進行脊髓減壓手術、腫瘤切除與病理確認，以及脊椎內固定重建；經半年密集訓練，病人從近癱瘓，可扶著助行器走、擺脫輔具重新站起來，最後能走進門診複診。

脊髓壓迫太久可能造成永久損傷，越早減壓恢復機率越高；還好此次病人罹患的是良性腦膜瘤，屬慢性生長型腫瘤，在不知不覺中壓迫脊髓，此類腫瘤若能完整切除復發機率低，預後通常良好；當病人可再度行走。

呂忠哲呼籲，胸椎腫瘤雖不常見，症狀不明顯易被忽略；提醒民眾，若察覺自身或家中長輩出現背痛持續超過數週且夜間加劇，走路變慢、不穩容易跌倒、雙腳麻木灼熱、踩棉花感等神經學症狀，千萬別掉以輕心，應及早接受神經學與核磁共振檢查評估，把握治療黃金期，多數有機會恢復良好生活品質。