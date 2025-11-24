胸無成竹，無為圓真我的先生閻振瀛教授
談到先夫閻振瀛教授，除了他國際知名的學術地位和在藝術文化上的貢獻外，大家都會想起他那爽朗的笑聲，宏亮的嗓門，以及和煦關愛學生的眼神。他真是一位無可救藥的樂觀主義者，永遠充滿自信，熱情洋溢，對他而言凡事都是一片大好。當了一輩子老師，他形容自己的初衷，就如同「一個將軍希望戰死在沙場上」般，總是在講台上賣力地奉獻自己，服務學生，直到退休的最後一刻。如果能再活一遍，老爺說他還是會選擇以教書為職業。
話雖如此，閻教授其實才華橫溢，早期的他，不只翻譯，也寫詩、寫劇本，也編纂字典和百科全書。出版過兩本詩集和五個劇本，都深受好評。其中有個以英文寫成的劇本（The Traveling Seeder），在美國第三屆摩門藝術節中獲獎。而較有規模的中文劇本〈黑與白〉，被翻譯成英文和其他語言流傳到國外去。閻教授認為，「人在還能夠做的時候，沒有做是個損失，因為你也留不下那分機緣。人一定要保有對生命的熱情，因為不活白不活。我對工作的態度也是這樣，有的人是認為做了白做，我則是覺得不做白不做。」或許正是因為有機會來臨時，他總是樂於嘗試，不計較得失，才會有如此豐富多元的成就。
我與先夫結褵35載，相知相惜，患難與共，亦夫亦師，亦父亦友，總是形影不離，他愛家護妻愛子女，最小的兒子令琥是他56歲時生的，他總說老天爺太厚愛他了，今生於願足矣；而我能嫁他為妻，此生無憾。他常說我是他找了九世的姻緣，才修成正果，就因為得來不易，所以我們彼此都加倍珍惜今生的奇緣妙婚。謝謝您陪伴我走過人生35個美好幸福的年頭。
七年前他在家門口不慎跌倒了一次，腰椎骨折，尾椎內彎，脊椎塌了一截，不能走路，但他憑著過人的意志，第100天就能站起來走路。但去年三月又因感染肺炎，住院10天出院後，身體大不如前，因而深居簡出。沒想到這次八月中因泌尿系統發炎又住院了11天，身體變得更為虛弱，腿腳行動就更不方便了。雖然我堅持讓他打了十針白蛋白針，穩住精氣神，但終究體力下滑。他晚近常對我說：「步雍（客家話稱呼太太），我活著的唯一目的就是想多陪陪妳幾天！」
就在九月十六日那天吃過晚飯後，我這一輩子最擔心害怕的事情終於發生，吃過晚飯後他坐在床頭突然頭一偏倒在我懷裡，就再也沒有醒來過；我拚命的為他做CPR直到救護人員到來，但已OHCA回天乏術，天人永隔。從此，我知道我的天已塌下來了，縱然人生如夢，生死有命，一切也早有定數，但是面對它時還是撕心裂肺，心痛不已，我輕輕的在他耳邊說，您在天上等我，我們天上相見，來世再做夫妻。他於是終於呼出了最後一口氣來。
先夫在世時，誨人無數，培育英才，桃李滿天下；許多得意門生在各行各業均嶄露頭角，貢獻社會。他好為人師，上課渾然忘我，全心投入，他常告訴學生：If you want, you may! Be the master of yourself! Take its adventure!
如今上了靈界，可以想像他的老師魂一旦上身，又是一番老靈魂的謳歌了。
●
民國三十八年先夫舉家搭台生輪逃難來台，落腳基隆，於是展開一連串的人生奇幻旅程。他永遠戰鬥不懈，努力上進，他常說即使當年賣報、擦皮鞋、做乞丐養活全家，都會是個高貴的乞丐，他一生不忮不求，嚴以律己，寬以待人，樂於助人，不求回報。他認為「天道無親，常與善人」。學戲劇的他，從歌德的《浮士德》中，受到很多啟發：歌德勇敢地把人的不完美寫出來，鼓勵人從不完美到完美。
對於人生，閻教授追求完美但不要求完美。他常說人是不完美的，要求完美是罪惡，但「追求完美則是有意義的德行」。人生圓滿若缺，知足者富。所以他凡事不要求完美，只求完整圓融就好！他自己則是慢飛不群，無為圓真。人生不如意事十常八九，他也經歷過低潮，但與別人不同的是，他的挫敗感比較弱，不愉快的心情只留一天，第二天依然一片大好。
他也喜歡希臘神話中有關「薛西弗斯（Sisyphus）」的故事，人的命運，如同Sisyphus，徒勞無功，直到終老而已。但卡繆在他極富哲思的《薛西弗斯的神話與其他論文》一書，以他的想像改變了Sisyphus的命運。他描述Sisyphus面對自己存在的困境－「生之荒謬」，自動改變態度，調整他與巨石之間的關係。他肩膀頂著全是泥巴的巨石，使盡全力推動巨石，並且樂在其中。他的「接受」就是「超越」。
閻教授認為當我們發現「生之荒謬」，發現這個世界並無意義時，唯一的救贖便是接受，接受「生之荒謬」，就在這奇妙的瞬間，天人合一，就變成一個「自由人」了！一旦看到這一生命的奧祕，我們便開始享受生命了。Sisyphus是一位值得尊敬的英雄人物，他服從自己，叛逆神祇，以雙手推動滾石，最後滾出自己華嚴的命運。這也正是閻教授人生的寫照。
2007年，閻教授情不自禁地又寫了一首極富「自傳性」的詩，詩題〈我是一尾幸福的魚〉：
歲月的證據隨著
歲月消失；而我
無我，我
什麼也沒有──沒有記憶
沒有歷史、沒有執著
我是我！
我是一尾幸福的魚，破網而出：
上帝、佛陀都離我很遠
他們和我也不相干。
或悠然見南山、或游向地平線；
沒有光明、沒有黑暗
晝與夜也沒有斫後。
我只是盡情又盡性地游啊游
游、游、游……
沒有方向、沒有目的
什麼都沒有：
我只是盡情又盡興地
游、游、游……
這首詩就是先夫的生活態度。他認為人並不需要擁有很多，就可以擁有快樂幸福的生活。快樂幸福才是生命的境界。
先夫又像是面壁多年悟道的高僧，是一個絕世離塵高貴的靈魂，有著奇崛不凡的人生閱歷，才能吟誦出如此撼人心扉的生命之歌。我們可由他的新詩〈鐘乳石〉窺見一般：
百年、千年、萬年，
一滴、一滴、一滴一滴的水滴，
把我滴成我的名字鐘乳石。
在黑暗的景色中，
風、花、雪、月和我都沒有瓜葛
連我和我的影子都沒有關係。
我不必把思想變成語言；
而感情就是我對大地的執著。
我世世代代面壁而活；
然而，我不是西來的達摩。
切莫問我西來意，
我的名字鐘乳石。
宋代蘇東坡曰：「故畫竹，必先得成竹於胸中。」我家老爺卻認為「胸有成竹」，反而容易限制藝術家的潛意識發展；他自認不是個「為藝術而藝術」的創作者，因此主張「胸無成竹」，道法自然；隨性、隨緣的布局、設色，即隨感隨，隨畫隨咸，這樣反而容易釋放潛能，達到未知的、無限的藝術境界。《金剛經》有言，應無所住，而生其心。
閻教授就像是一位傑出的爵士樂手，隨時可以「即興演出」。他相信即興引爆的生命力才是最具能量的；以奔放、率真的熱情激發出的火花，才易撼人心魂！他「好新、好奇、直覺、忘我，常常以極輕快的心靈舞步，跳躍在那介於紛亂與秩序的有情天地」，他的作品也帶有一種隨性自在的「爵士情味」。
他雖有宗教情懷，但並沒有特別的宗教信仰，永遠相信萬神萬有。心儀莊子的逍遙遊和禪宗的「不立文字，直指本心」，六祖撕破經典，啟人悟道以超乎語言經典之外。他常說：「我的作品不是用技巧畫的。是用心畫的，是隨心所欲畫的。」他的創作力「如萬斛泉源，不擇地皆可出」！先夫創作時，常自然而不自覺地把民族性融入個性，他主張創作者的個性需強過民族性。因此在使筆運墨時，總有一股欲俯仰宇宙、遊心太玄，睥睨古今中外的豪情，和無垠無限的大自然宇宙觀照。
他生性豪邁大方，凡事總能給人留餘地。他最景仰孔子的儒學，篤信「人能弘道，非道能弘人」的人本教育，他教育子女和學生都留給他們最大的空間去發揮，因為他相信人有無限的潛能（unlimited potential）。 他特別強調品德教育，常常感嘆當今的社會，缺乏Vitamin V，也就是Virtue（美德和品格），所以才會天下大亂，他倡導唯有道德重整才能撥亂返正，國家社會才有希望。
先夫一生的傳奇，精彩絕倫，曾被瑞典皇家學院馬悅然院士列在諾貝爾文學獎的長名單內。他任成大文學院院長職務時，行政浩繁，任內創立3系4所，是成大第一位教師票選出來的民選院長，連選得連任，打破了文學院有史以來的記錄，功在成大，也蓬勃了成大，使得成大校園自此有了春天！最後獲得成大名譽教授「Professor Emeritus」的殊榮。他的一輩子可說是我們一般人夠活2、3輩子了！
人生一世，花開一春，花開花謝終有時。先夫離世後，第二天家門口的牡丹蓮突然開花了，好像伴送老爺西方遠行。他說過的話常常會鑽進我們的心裡，會有一種感動得想哭的感覺。他自己常說遇到心神共鳴的時候會感動得「心要從嘴巴裡跳出來」一般。如今他的人生已精彩落幕，而他的精神和作品將會與我們常相左右，萬古流芳。
先夫於國內外知名大學執教卅八年，是一位極其稱職的大學教授。1987年，根據《民生報》主持的一項問卷調查，他被評選為「全國最熱門教授」，足見他的教學熱情與理念廣受學生們的肯定與愛戴。他強調「藝術不是炫技，而是心靈的真誠表達」。這句話也成為許多學生的座佑銘。
「自隱無名，慢飛不群」，名氣從不是閻教授心之所欲，順應自性而對隱私高度要求，才能不群，也才能保有創作上的自由；慢飛的精神在於札實，他深信要活得自在，就要先活得實在。
在人生的最後階段，他仍筆耕不輟；他常說自己像極了一尾幸福快樂的魚兒，「藝術是與天地對話，也是留給後世的禮物。」這分精神，也將隨著他的作品長存於世。他常說不要做一個「news maker」， 而要做一位「history maker」。美國東方藝術家哈特妮（Eleanor Heartney）更把他與西方畢卡索大師相提並論。先夫閻教授的一生，宛如一幅跨越時空的長卷，從學術到藝術，從詩歌到繪畫，皆留下撼動人心的印記。如今哲人已遠，典型在夙昔。
這輩子我以能做為他的妻子為榮，也會繼續完成他未竟的遺願。先夫今生已圓滿收官，如果有來生，他將乘願而來，我們會再做夫妻，再續前緣。他是一位具有前瞻視野大格局的人，不太會為瑣事煩心，永遠樂觀自信，追求「honor」。滿懷意志，他永遠相信只要腳踏實地努力去做，就會到達你想要到達的地方。他是個不落俗套的人，行事風格就是「不俗」！
其實先夫真的很怕麻煩別人，他常說英國的喜劇泰斗卓別林在他的喪禮上只有七個人來參加，除了妻子外、就是兒女、丈母娘和鄰居；我想這回我就擅自作主一次吧，希望能讓所有關心愛護您的人都來參加您人生的畢業典禮，不留任何遺憾。別離不是結束，是期待下次再聚首的開始。
天地有靈，約莫就在老爺七七後，有一隻「海綠石蛾」飛到家門口，在風雨中留駐在大門口外的落地玻璃門上，並貼在上面一整天，我好奇地與衪對話：老爺是您回來了嗎？衪居然向我拍拍翅膀，我於是在玻璃門上朝祂劃了一顆心，祂又拍了拍兩下翅膀，好似與我對話；我不禁熱淚盈眶，默默地和衪對視許久……
讓我們永遠記得閻老師的好，把對他的追念跟回憶裝在心裡，就像他不曾離開過。閻老師的精神也將與我們常在，永遠活在我們的心中綿綿不絕，先夫人生圓滿了，縱有萬般不捨，終須一別，祈願您離苦得樂，西方遠行，一路好走，有一天我們終將天上相會。珍重再見！
