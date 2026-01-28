胸痛冒冷汗 冠狀動脈嚴重鈣化

中國醫藥大學附設醫院冠狀動脈及結構性心臟病治療科團隊，完成多例複雜高風險心導管治療案例。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

72歲餐飲業者頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗及活動即喘等症狀，就醫發心臟冠狀動脈主幹存在巨大鈣化結節，且左迴旋支血管已完全阻塞。經利用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」進行手術護航，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，2天內轉出加護病房出院返家。

另一名88歲男性因急性心肌梗塞併發心因性休克，心臟收縮功能僅剩20%。考量患者年事已高且血管條件不佳，以MCS完成心導管治療。術後追蹤1年半心臟功能大幅進步至49%（接近正常值），腎功能也恢復正常。

中國醫藥大學附設醫院心臟血管系副主任羅秉漢指出，根據分析台灣健保資料庫長達15年的大型研究「CSiT-15」顯示，急性心肌梗塞一旦併發心因性休克，短期死亡率高達4～5成，1年內死亡率更接近6成。而這類高風險患者，臨床上也常伴隨嚴重的冠狀動脈鈣化。

冠狀動脈及結構性心臟病治療科醫師黃信鎰說明，臨床統計指出，接受心導管介入治療的患者中，約有2～3成合併中重度血管鈣化，特別好發於高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患。由於脂肪斑塊長期堆積於血管壁，逐漸硬化形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術往往難以撐開。在這類高風險手術中，常需搭配更進階的鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能在安全條件下完成治療。

冠狀動脈及結構性心臟病治療科主任陳科維指出，MCS能為高風險複雜心導管治療提供關鍵支持，主要體現在3個面向：1.穩定血流動力學：手術過程中可維持血壓與重要器官灌流，減輕心臟負荷。2.術後恢復加速：於術後早期提供持續的心臟支援，協助病人度過危險期。3.即時應急救援：若術中突發急性心臟衰竭，可即時提供強力循環支援。

黃信鎰提醒，若出現胸痛持續超過10分鐘、呼吸困難、冒冷汗等症狀應立即就醫；特別是高齡族群或有高血壓、糖尿病、高血脂等病史者，即使被評估為手術高風險族群，透過專業團隊的完整評估與高階設備輔助，仍有機會在安全條件下完成治療。平時亦應嚴格控制「三高」、戒菸，維持規律運動與少油少鹽的飲食習慣，並定期進行心血管健康檢查，及早發現潛在病灶，降低突發心臟事件與猝死風險。