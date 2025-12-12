胸肌炸裂來+1／周杰倫天肌外洩毛毛的

周杰倫PK國際男模不能輸！都說有胸毛的男倫最性感惹～羨慕昆凌。

久未現身台灣活動的周杰倫，一出場就來個猛料，不愧是天王，真的好大…我是說胸肌。他現身Dior台北101旗艦店，穿上招牌Bar Jacket，裡頭中空什麼都沒，不只胸線畢露，連胸毛也一併放送，讓現場上百位粉絲為之瘋狂，頻頻嘶吼：「胸肌好大」「杰倫好帥」。周董害羞解釋：「我看伸展台上走秀的model沒穿，所以我也只好不加（內搭T-Shirt）。」阿咪老師音樂請下：哥練的胸肌～如果你還想靠～好膽你就麥造～♫周董這首〈不愛我就拉倒〉真是神預言。

胸肌炸裂來+1

吳克群最近推出全新單曲〈沒了命愛你〉，MV大秀結實胸肌，46歲不簡單餒～是說人老了最怕地心引力，但遇上反作用力大師吳克群（他曾在表演時做出「開槍」動作，但頭部卻朝槍口方向靠近，違反牛頓定律故得名），什麼自然定律都不管用，人家的捏捏才不會因此下垂呢。（←牛頓的棺材板要壓不住惹）

「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）日前把金鐘獎當婚禮在走，連換2套禮服2進出場，靠胸前2顆橫掃紅毯，「肌情四射」砰砰砰。可惜人算不如天算，當天話題全被「閃兵團」搶光。（斜眼瞪威廉、小杰）現在剛好版面有剩，給你機會秀一下吼～

