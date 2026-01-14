胸腔病院仁德院區新電梯啟用 提升行動不便者就醫便利

胸腔病院仁德院區增設新電梯，改善鏡檢中心動線。（院方提供）

記者黃文記／仁德報導

為提升高齡長者及行動不便民眾就醫便利性，衛福部胸腔病院仁德院區近期完成院內新電梯建置並啟用，串聯門診區與鏡檢中心，有效改善過往跨區移動不便問題，讓輪椅使用者、長者及陪同家屬能更安全、順暢往返檢查與治療區域，提升整體就醫體驗。

胸腔病院表示，仁德院區於一一四年九月正式啟用全新「鏡檢中心」，象徵院區服務轉型與多元化的重要進展，也將腸胃內視鏡檢查與治療服務導入仁德區，提升檢查量能與早期診斷可近性，讓周邊居民可就近獲得高品質照護，並減少跨區轉診及交通奔波負擔。

鏡檢中心啟用後，門診報到與檢查區之間往返需求增加，也更凸顯行動不便者在院內移動的實際困難。為回應民眾需求，仁德院區將增設電梯列為優先改善項目，透過動線串聯與垂直移動支援，降低就醫過程中的不便與風險。

胸腔病院院長黃紹宗指出，新電梯雖非大型工程，卻能在就醫流程中發揮關鍵作用。他表示，對病人與家屬來說，順暢、安全的移動本身就是醫療照護的一環。電梯啟用後，輪椅使用者與長者進出鏡檢中心更為順利，希望透過具體的設施改善，降低就醫過程中的不便與壓力，讓民眾能更安心接受檢查與治療。

胸腔病院長年致力於打造高齡友善與無障礙醫療環境，從院區動線規劃、視覺導引標示到員工服務訓練，持續優化就醫體驗。