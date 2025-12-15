胸腔病院奪年度成果優良獎

胸腔病院推動員工健康促進活動，透過藝術紓壓提升身心健康。（院方提供）

記者黃文記∕仁德報導

衛福部胸腔病院推動院內病患、員工健康促進頗有成效，以三高慢性病防治、無菸醫院環境營造、成人健檢及員工健康促進活動等多項整合策略，從二十一家健康醫院網絡會員中脫穎而出，獲地區醫院組「年度成果優良獎」，獲得台南市政府衛生局頒獎表揚。

胸腔病院表示，這次評選為「推動慢性病預防管理及健康促進整合補助計畫」之重要成果發表，評選委員依推動策略、成果豐富度、特色與創新性、首長支持度以及海報設計五大面向進行綜合評分。胸腔病院在各項指標中表現突出，尤其在Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢及健檢資料上傳健康存摺的推動上，完成率與參與度均達標，最終獲評審一致認可。

胸腔病院自二００七年加入健康促進醫院（簡稱HPH）國際網絡會員，並通過世界衛生組織（簡稱WHO） HPH 國際認證。二０一七年衛福部國民健康署首次整合健康促進醫院、高齡友善照護、無菸醫院及低碳醫院等制度，該院亦順利取得第一屆健康醫院認證，並於同年十一月二十八日正式獲得授證，逐步奠定該院在推動健康促進的完整制度基礎。