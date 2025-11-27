胸腔病院李育茹醫檢師榮獲佳作

胸腔病院李育茹醫檢師榮獲AI動畫繪圖競賽佳作。（院方提供）

記者黃文記／仁德報導

衛生福利部為激發醫護人員的創造力，舉辦「一一四年全國醫護同仁AI動畫繪圖競賽」，有超過三百件優秀作品角逐，胸腔病院醫事檢驗科李育茹醫檢師以動畫作品《小茹醫檢師的醫學偵探日誌》脫穎而出，獲得佳作殊榮，凸顯醫護人員兼具創造力、敏銳度與溫度的最高讚禮。

這次競賽為衛福部開設系列 AI 繪圖與動畫課程後的重要成果展，廣邀全國醫療與藝術愛好者參與投稿。作品由醫界、美術界、科技界、媒體與電影界等多領域專家進行嚴格評審，選出最優秀的平面與動畫作品各二十件。

《小茹醫檢師的醫學偵探日誌》以生動的 AI 動畫視角呈現醫檢師在高風險負壓實驗室中的操作情境，以及臨床抽血、結核菌檢驗等需耐心與同理心的工作日常。作品成功揭示醫檢師作為幕後重要角色，為醫師診斷與治療提供關鍵依據。同時，透過小茹醫檢師與病人的溫馨互動，也傳達醫檢師兼具技術力與人文關懷，能在臨床環節中有效緩解病人焦慮。

李育茹醫檢師表示，醫檢師的工作充滿挑戰與細節，很高興能藉由 AI 這個創新媒介，將醫檢師的專業性、細心、耐心與人文關懷融為一體。這個獎項不僅是對作品的肯定，更是對所有在醫療前線默默付出的醫檢師的最高致敬。

胸腔病院院長黃紹宗表示，院方肯定李育茹醫檢師透過 AI 創作，成功地將醫檢師的專業性與溫度呈現於大眾眼前，未來將持續支持同仁在提升醫療品質的同時，也能發揮多元創造力。