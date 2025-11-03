胸腔病院深入社區推動健康篩檢

胸腔病院吳啟豪醫師為民眾進行問診評估。（院方提供）

記者黃文記／仁德報導

衛生福利部胸腔病院長期深耕社區，以專業醫療團隊與熱忱服務，主動深入社區活動中心，為在地居民提供完整的健康檢查與衛教服務，落實「定期健檢、守護幸福」的理念，展現公醫體系守護民眾健康的決心，日前市府衛生局表揚肯定。

面對台灣於二０二五年邁入超高齡社會，每五人就有一位是老年人口，慢性疾病已成為影響國人健康的重要課題。為協助民眾及早掌握自身健康狀況，國民健康署持續推動成人預防保健服務，鼓勵民眾定期健康檢查，以落實「早期發現、早期治療」的正確觀念。

今年胸腔病院以東區大同門診為核心據點，在台南東區及中西區共辦理近二十場次社區健康篩檢活動，其中東區佔十四場，服務人次達千餘人。胸腔病院積極響應政策，透過社區整合性健康篩檢行動，主動走進各里鄰，將健康服務延伸至民眾生活周邊，降低慢性病風險，讓預防醫學更貼近日常。

胸腔病院院長黃紹宗表示，成人預防保健服務內容包括身體檢查、血液生化檢驗、腎功能檢查及健康諮詢等項目，透過檢查能及早發現潛在健康風險，進而提升整體族群的健康水準。該院醫療團隊長期投入社區健康促進工作，不僅提供早期篩檢與治療服務，更重視健康教育與飲食指導，期能培養民眾主動關心自身健康的習慣，攜手打造健康、安全的社區環境。