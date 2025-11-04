胸腔病院「拋磚引玉」號召熱血

胸腔病院院長黃紹宗（左一）帶領醫院團隊參與捐血活動。（院方提供）

記者黃文記／仁德報導

衛福部胸腔病院與台南捐血中心四日共同舉辦「熱血傳愛」捐血活動，在血庫供應持續面臨挑戰之際，號召院內同仁與社區民眾率先響應，順利募集到一批救命熱血。歸仁警分局文賢派出所員警也到場進行交通安全宣導講座，讓參與者不僅能挽袖捐血，更能收穫健康與安全新知，也為有需要的病人注入希望與力量，讓愛心持續循環。

胸腔病院表示，台灣正面臨少子化與人口老化的雙重壓力，二十歲以下捐血族群十年間減少逾五成七，血液供應穩定面臨考驗。衛福部於一一四年七月二日公告新版「捐血者健康標準」，擴大捐血族群，放寬年齡與體重門檻，並強化血液安全規範。

依新標準規定，捐血者須符合年齡十七至六十五歲（逾六十五歲者須醫師評估同意）；女性體重四十五公斤以上、男性五十公斤以上；體溫、口溫不得超過37.5℃；血壓收縮壓90至160 mmHg、舒張壓50至95 mmHg。此外，捐血前仍須通過血紅素、ABO血型、B型及C型肝炎、愛滋病毒等檢測，以確保血液安全與品質。此舉期盼吸引更多健康民眾加入捐血行列，穩定血液供應量。

胸腔病院院長黃紹宗表示，捐血是最直接也最溫暖的公益行動，每袋血都能在緊急時刻挽救生命。在血源募集日益困難的此刻，這次活動的意義更在於「拋磚引玉」，喚起大眾對捐血議題的持續關注。