胸腔醫學串聯AI與精準醫療 新竹臺大分院打造智慧醫療創新生態系
▲新竹臺大分院於生醫醫院院區舉辦「胸腔醫學領域廠商媒合交流會」，邀集臨床醫師、研究團隊、生醫科技業者及產官學代表參與，聚焦胸腔醫學臨床需求與創新技術應用，促進跨域交流與合作媒合。
全球醫療產業加速走向AI化與精準化，臨床需求、科研能量與產業技術的串聯，成為推動智慧醫療落地的重要關鍵。新竹臺大分院於生醫醫院院區舉辦「胸腔醫學領域廠商媒合交流會」，攜手新竹科學園區管理局及國家實驗研究院國家儀器科技研究中心，邀集臨床醫師、研究團隊、生醫科技業者及產官學代表參與，透過技術交流與合作媒合，打造跨域創新平台，深化智慧醫療與精準醫學應用。
胸腔醫學涵蓋肺癌診斷治療、影像判讀、胸腔微創手術及術後追蹤等多元場域，臨床流程高度仰賴精準判斷與跨團隊合作，也成為智慧醫療與生醫科技導入的重要應用領域。此次交流會聚焦胸腔醫學臨床需求與創新應用，串聯臨床端與產業端共同對話，促進技術開發與臨床需求接軌。
新竹臺大分院副院長吳振吉十二日表示，臨床現場仍有許多待解決的實務需求，而產業界則具備創新技術與研發能量，跨域合作的關鍵，在於透過醫院與產業持續且深入的交流，讓技術更貼近臨床需求並不斷優化，進而加速創新成果實際應用，提升病人照護品質與整體醫療效能。
新竹科學園區管理局李淑美組長指出，生醫產業是國家重點發展戰略領域，醫療院所則在技術驗證與臨床應用扮演重要角色。感謝新竹臺大分院長期投入智慧醫療與臨床創新發展，持續搭建醫療與產業交流平台，促進新竹地區科研與產業資源整合。未來期待持續透過跨域合作機制，推動創新技術從研發端加速銜接至臨床應用，提升技術轉譯效率。
會中由新竹臺大分院胸腔內科溫岳峰醫師分享肺癌手術前、後化學免疫治療的臨床決策挑戰與轉譯研究方向，說明現行治療在療效評估與個別化策略上的限制及研究進展。胸腔外科楊順貿醫師則從臨床實務切入，探討影像導引定位、胸腔介入治療、肺臟移植及混合手術室等應用場景，呈現胸腔微創醫療與精準手術的發展趨勢及臨床需求缺口。
產業交流部分，活動邀集多家生醫科技公司展示創新技術，涵蓋內視鏡影像系統、器官晶片平台、可攜式X光設備、微流體分子診斷系統及吸入治療技術等，從診斷到治療端呈現整合式醫療科技布局。
新竹臺大分院醫學研究部主任蘇東弘表示，醫療創新已從單點技術突破走向跨領域整合與系統性協作，關鍵在於建立臨床、科研與產業之間的雙向回饋機制，讓技術能在真實醫療場域中驗證與優化，加速醫療科技轉譯與臨床應用深化。
新竹臺大分院表示，新竹地區擁有完整科技產業聚落與豐沛研發資源，院方未來將持續扮演跨域整合平台角色，強化醫療端、研究端與產業端鏈結與協作，整合區域創新能量，共同推動醫療科技創新生態系發展，打造具國際競爭力的智慧醫療與健康照護體系。
其他人也在看
車主快看！身障免牌照稅新制大鬆綁 每年最高省1.1萬
為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
連日豪雨山區藏風險！國家公園署警示天氣不穩 必要時取消登山行程
內政部國家公園署今天表示，連日豪雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度溼滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲風險，這個周末天氣也持續不穩定，呼籲登山民眾在必要時果斷暫緩或取消行程。
MLB》大谷翔平膝傷虛驚一場！MRI檢查正常、有望照常先發登板
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，於台灣時間6月12日對匹茲堡海盜之戰中因膝蓋不適提前退場，一度讓球迷相當擔心。不過在接受MRI（核磁共振）檢查後，道奇總算迎來好消息，檢查結果顯示一切正常，並未發現任何結構性損傷。
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
40年揹30命！7成住戶同意 台北最猛猛鬼大樓推重建有望
台北中山區新生北路二段「錦新大樓」，前身為「時代大飯店」，分別在1984年及1996年兩度爆發火災，共造成21人罹難；轉型為套房社區後，仍陸續傳出自殺命案，40年間奪走逾30條人命，坊間靈異傳說不斷，「猛鬼大樓」之名不脛而走。如今這棟惡名昭彰的大樓悄悄在1樓設立「錦新重建服務處」，目前已有約7成住戶簽下重建意向書。
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
鄭麗文認為「親中」是醜化藍 八炯1爆料網酸：到美見的還是...
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文近期在訪美過程中，因言論掀起不少爭議，也因此一度被白宮國安會官員取消行程。不過，對於自己與國民黨被貼上親中標籤，鄭麗文一度不滿表示，國民黨是被刻意醜化。此話一出引發大量討論，民進黨立委王定宇則轉發網紅八炯貼文打臉鄭麗文，並反酸對方「是醜化嗎」？
台灣「出梅」訊號明顯！林得恩揭轉入颱風季時間點
台灣梅雨季即將進入尾聲，氣象專家林得恩指出，根據最新氣象數值模式分析，副熱帶高壓勢力將在6月17日前後明顯西伸，台灣地區的天氣型態將從梅雨季轉換至颱風季。
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
村上宗隆缺陣白襪仍攻頂美聯中區龍頭！美媒：不再是外卡競爭者
芝加哥白襪在美國時間6月10日以2比1擊敗亞特蘭大勇士，成功拿下系列賽後，同日，克里夫蘭守護者不敵紐約洋基，讓白襪登上美國聯盟中區龍頭，今天賽前以36勝31敗與守護者並列龍頭，本季自開幕以來一路高歌猛進的白襪，終於躍居分區榜首，氣勢絲毫未減。
三重汽車失控撞電桿！44歲駕駛恍神超ㄎ一ㄤ 快篩愷他命陽性又是毒駕
12日下午，新北市三重區三和路二段附近，44歲黃姓男子駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，警方獲報後趕抵現場，發現黃男雖未受傷，但精神卻非常恍惚，因此立即實施唾液篩檢，測試結果呈毒品愷他命陽性反應，隨即將他帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。
「逾8成機率近日簽署」CNN曝美伊停火協議：立即重啟荷姆茲海峽
[Newtalk新聞] 美國和伊朗的和平談判傳出有重大進展，居中協調的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，美伊和平協議的最終文本已獲各方同意；美國官員則指稱，有80%至85%機率在數日內與伊朗簽署協議。據外媒曝光的美國、伊朗「諒解備忘錄」協議內容包括，中東所有戰線將停火60日，並就伊朗核子計畫展開進一步談判；伊朗將重新開放關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美國則解除對伊朗港口的海上封鎖。 綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏立夫在社群平台X（前推特）發文寫道：「我們可以確認，已經達成一份最終並獲得美伊同意的和平協議文本，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定下一步行動。」並標註美國與伊朗總統以及兩國其他領導人。在此之前，美國總統川普（Donald Trump）曾憤怒指責德黑蘭當局在談判中缺乏誠意。夏立夫直言：「在巴基斯坦持續進行密集斡旋的過程中，我們充分了解那些企圖破壞和平協議的人正不斷地發動錯誤資訊的攻勢。」 美國政府一名高階官員透露，美方有「80%至85%的把握」在未來數日內與伊朗簽署和平協議。這位不願具名的高階官員告訴媒
非失智！長輩突然認不得人恐「1症」發作 醫：拖過24小時會出事
有些長輩突然出現半夜躁動，甚至認不得親友，家人會以為是失智。神經外科醫師提醒，長輩出現這種狀況，不是脾氣改變或失智，反而可能是「急性譫妄症」發作。常見意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動，而與失智症最大的差別在於「速度」，並提醒若發現症狀，請不要觀望超過24小時，以免增加其他風險。（記者：簡浩正）
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。