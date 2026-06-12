胸腔醫學串聯AI與精準醫療 新竹臺大分院深化智慧醫療與精準醫學應用
全球醫療產業加速走向AI化與精準化，臨床需求、科研能量與產業技術的串聯，成為推動智慧醫療落地的重要關鍵。新竹臺大分院舉辦「胸腔醫學領域廠商媒合交流會」，攜手新竹科學園區管理局及國家實驗研究院國家儀器科技研究中心，邀集臨床醫師、研究團隊、生醫科技業者及產官學代表參與，透過技術交流與合作媒合，打造跨域創新平台，深化智慧醫療與精準醫學應用。
胸腔醫學涵蓋肺癌診斷治療、影像判讀、胸腔微創手術及術後追蹤等多元場域，臨床流程高度仰賴精準判斷與跨團隊合作，也成為智慧醫療與生醫科技導入的重要應用領域。此次交流會聚焦胸腔醫學臨床需求與創新應用，串聯臨床端與產業端共同對話，促進技術開發與臨床需求接軌。
新竹臺大分院副院長吳振吉表示，臨床現場仍有許多待解決的實務需求，而產業界則具備創新技術與研發能量，跨域合作的關鍵，在於透過醫院與產業持續且深入的交流，讓技術更貼近臨床需求並不斷優化，進而加速創新成果實際應用，提升病人照護品質與整體醫療效能。
新竹科學園區管理局李淑美組長指出，生醫產業是國家重點發展戰略領域，醫療院所則在技術驗證與臨床應用扮演重要角色。感謝新竹臺大分院長期投入智慧醫療與臨床創新發展，持續搭建醫療與產業交流平台，促進新竹地區科研與產業資源整合。未來期待持續透過跨域合作機制，推動創新技術從研發端加速銜接至臨床應用，提升技術轉譯效率。
會中由新竹臺大分院胸腔內科温岳峯醫師分享肺癌手術前、後化學免疫治療的臨床決策挑戰與轉譯研究方向，說明現行治療在療效評估與個別化策略上的限制及研究進展。胸腔外科楊順貿醫師則從臨床實務切入，探討影像導引定位、胸腔介入治療、肺臟移植及混合手術室等應用場景，呈現胸腔微創醫療與精準手術的發展趨勢及臨床需求缺口。
產業交流部分，活動邀集多家生醫科技公司展示創新技術，涵蓋內視鏡影像系統、器官晶片平台、可攜式X光設備、微流體分子診斷系統及吸入治療技術等，從診斷到治療端呈現整合式醫療科技布局。
更多新聞推薦
其他人也在看
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
大學申請「醫學系」崩盤?缺額創5年新高、中山醫北醫慘空 甄選會曝2主因
115學年度大學申請入學統一分發結果今（11）日公告，全台11校醫學系共有4,918人報名、爭取597個招生名額，平均約8人搶1個名額，但最終僅460人獲分發，留下137個缺額，創近5年新高。大學甄選入學委員會表示，其實醫學系報名人數較去年增加，推估缺額原因應與往年雷同，但也不排除受資通訊產業蓬勃發展影響。
無懼大盤上沖下洗 「這檔ETF」後市吸晴
【記者柯安聰台北報導】野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，在國際股市震盪與科技產業快速演進的背景下，台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位，並非來自單一技術突破，而是源於「供應鏈完整度、工程能力與量...
振興醫院心臟名醫遭控爆料不實！一審判賠100萬
士林地方法院就振興醫院心臟科醫師林昌琦涉嫌發表不實言論一案作出一審判決，認定林昌琦在院方、院長、當事人及同僚多方澄清後，仍持續對媒體提出不實指控，判令其賠償曾姓女醫師精神慰撫金100萬元，此案仍可上訴。
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
罹患乳癌先別慌！HER2陽性、PIK3CA突變等族群均有多元治療可運用
【健康醫療網／記者陳靖安報導】自首款乳癌標靶藥物上市，已經經歷了將近30年，國際上創新藥物如雨後春筍般問世，治療目標早已從過往的「提升存活時間」，進階到「不只要活得好，更要兼顧生活品質，甚至回歸社會、讓患者也能實踐自我價值」。為此，台灣乳房醫學會也藉由五月中於台北舉辦的「亞太乳癌論壇」的機會與各國乳癌權威專家，深度交流臨床實務經驗，期盼透過國際經驗的激盪，加速我國乳癌精準治療品質的優化。 「乳癌治療一直是帶領整個癌症精準治療的指標性模範之一，今日更有多元的藥物可以為患者爭取治癒的門票」，台灣乳房醫學會陳芳銘理事長感慨指出：「儘管我國乳癌患者五年存活率成績卓越，但放眼十年的存活就仍有加強空間。在有多元治療的今日，更期待各界一起持續攜手努力，將乳癌新藥給付視為一種對社會的賦能投資，讓患者可以及早且長期擺脫罹病陰霾，安心回歸家庭、社會、職場，安心實踐自己的人生藍圖。」 乳癌穩居女性癌症發生率之冠 威脅家庭穩定性及社會生產力 根據衛生福利部國民健康署《112年癌症登記報告》顯示，我國每年約有近1.8萬位乳癌患者確診，穩居女性癌症榜首。若進一步檢視發病年齡，30至49歲的患者比例超過3成，這群女
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
原要換膝關節竟變「緊急開腦」 跨科團隊及時攔截隱形殺手救回婦人
73歲梁姓婦人2月間因車禍頭部著地受傷，當時檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，經治療後返家休養。由於本身長期受右腳膝關節退化所苦，原訂三月在員榮醫院接受人工膝關節置換手術，未料就在術前評估時，麻醉科醫師陳冠宏發現患者狀況有異，建議進一步檢查，意外揭露一場險些被忽略的生命危機。員榮醫院骨科主任陳仁德醫師重新檢視病況及影像資料後，提高警覺安排進一步檢查，發現患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，且出血量明顯增加，造成腦部壓迫。若貿然進行人工關節手術，不但可能加重病情，甚至危及生命。檢查結果顯示，患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，並造成明顯腦部壓迫，若未及時處理，恐導致神經功能持續惡化，甚至危及生命。經神經外科醫師賈開傑詳細評估後，立即向患者及家屬說明病情，安排緊急開顱手術清除血腫。手術過程順利，成功移除血塊並有效降低顱內壓力。患者術後恢復良好，原本步態不穩及雙下肢無力情形明顯改善，行走能力大幅提升。待神經外科治療完成且病況穩定後，患者於5月21順利接受人工膝關節置換手術，上周拆線，已能拄著助行器走路，恢復情形良好。賈開傑醫師表示，慢性硬腦膜下出血是頭部外傷後常見的延遲性併發症之一，通
傳統醫療險「沒住院就不理賠」 石崇良喊話業者「轉念」：現在不付只會賠更多
傳統保單多以住院天數為理賠標準，惟現在隨著醫療進步，許多疾病治療住院天數都大為縮減，甚至根本不用住院，導致不少爭議。衛福部長石崇良今（11）日表示，很多醫療處置及手術不用住院，醫療費用只有住院的一半，保險業者何不轉念，現在不付的結果，就是導致大家都去住院，理賠金更多。石崇良表示，衛福部預計今年下半年開始推動「在家癌症治療」，比照國外經驗，讓民眾可選擇「在家化......
鹽水泡腳治足底疣！研究揭無痛療法 泡8周98%成功零復發
不少人經歷過，腳底長了病毒疣（足底疣），必須每周去診所噴液態氮、痛到不行，但過一陣子可能又會復發的過程。台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新分享2025年最新一項研究，提出了一個完全無痛、在家就能做，而且成本
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
SpaceX重磅掛牌！台鏈受惠名單引爆 低軌衛星通訊商機全曝光
全球太空產業龍頭SpaceX上市進入最後倒數階段，預計今天要在美國NASDAQ來掛牌。官方規劃是以每股135美元發行5.56億股，募資規模上看750億美元，將會超越2019年沙烏地阿美294億美元的募資紀錄，正式成為全球史上規模最大的IPO案。
衛福部推居家化療模式！癌症認證醫院執行 全癌別適用
衛福部持續積極推動居家醫療，衛福部部長石崇良指出，將於下半年推動癌症居家化療，患者僅需在第1次化療時住院，若經醫師評估情況合適，後續採取在家化療，提高療程方便性與穩定度，降低感染風險，目前朝向全癌別患者均可適用。
「姐姐」見傅子純遺容崩潰！頭七前夕曝遺孀現況
娛樂中心／駱瑩倫報導出道超過24年、曾演出《新兵日記》、《愛的榮耀》等作品的演員傅子純，7日下午因急性血癌病逝於淡水馬偕醫院享年46歲，消息一出震撼演藝圈。與他情同姐弟的女星高欣欣第一時間趕往醫院，但抵達時傅子純已經離世，她見到遺容情緒潰堤，當場難忍悲痛直喊「在搞什麼東西呀」，同時也透露遺孀的近況。高欣欣在11日晚間再次於社群發文，字裡行間滿是哀傷與不捨，讓外界看了更加心疼。
華為「韜定律」能超越台積電？專家曝最新進度：美國封鎖反助其精進
近日美國、亞洲股市大震盪，引起新一波AI泡沫擔憂。對此，知識力科技執行長曲博在網路節目《雅筑會客室》中指出，人工智慧錯誤率的問題若能解決，市場仍會持續擴張，股市要面臨的只是本益比過高的問題，一旦出現企業減少投資人工智慧的訊息，股市恐發生劇烈反應。近期華為發表了「韜定律」，透過縮短電子傳送的線路，增加頻率和速度，但這對台積電不會有影響，因為華為製造的晶片都在中......
台大醫院首見…「碎化刀」消融肝腫瘤 病人無傷口隔天出院
台灣癌症治療從「微創」正式邁向「無創」治療。台大醫院近期導入全台首見的「碎化刀」技術，可在「無傷口」下，以高能量超音波消融病人體內腫瘤，即使病灶位於傳統手術、高溫燒灼技術不易到達的深處位置，也能在不傷及周邊血管、組織情況下完成手術。象徵台灣癌症無創治療邁向國際的重要里程碑。
退化性膝關節炎痛到失眠？機械手臂置換精準定位助重拾行動力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】74歲李女士擔任舞蹈老師近30年，近年雙膝疼痛持續惡化甚至痛到失眠，就醫確診為嚴重退化性膝關節炎。起初她對人工膝關節置換手術風險顧慮甚深，選擇以保守治療方式控制症狀，但行走困難問題仍未解。臺中榮總骨科部關節重建科曾崇育主任評估後，為她安排機械手臂輔助人工膝關節置換手術。術後李女士積極復健，逐步恢復日常活動，並順利回到熱愛的舞蹈教學生活中。 雙側膝關節嚴重退化 治療優先順序尤為重要 臺中榮總骨科部曾崇育主任說明，病患初次就醫的X光影像顯示雙側膝關節均呈現嚴重退化狀態，還有疼痛、僵硬與腫脹等情形，經由醫療團隊評估，決定優先針對症狀較嚴重的右膝進行手術處置。此目的不僅在於解除局部疼痛，同時協助患者在站姿與身體重心上取得較佳的穩定度，進而減少對另一側未動刀膝關節的代償負擔。 機械手臂輔助手術 疼痛感稍低術後恢復具潛力 研究觀察指出，機械手臂輔助手術在術後植入物角度的偏離數值上展現一定穩定性。同時也在部分病患群體中觀察到住院期間疼痛分數呈現差異，顯示該技術在早期術後恢復與不適感控制上，具備潛在的臨床應用價值。 高齡長者接受關節置換 術前評估與規劃至關重要 院方近4年