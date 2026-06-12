胸腔醫學串聯AI與精準醫療 新竹臺大分院深化智慧醫療與精準醫學應用

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全球醫療產業加速走向AI化與精準化，臨床需求、科研能量與產業技術的串聯，成為推動智慧醫療落地的重要關鍵。新竹臺大分院舉辦「胸腔醫學領域廠商媒合交流會」，攜手新竹科學園區管理局及國家實驗研究院國家儀器科技研究中心，邀集臨床醫師、研究團隊、生醫科技業者及產官學代表參與，透過技術交流與合作媒合，打造跨域創新平台，深化智慧醫療與精準醫學應用。

胸腔醫學涵蓋肺癌診斷治療、影像判讀、胸腔微創手術及術後追蹤等多元場域，臨床流程高度仰賴精準判斷與跨團隊合作，也成為智慧醫療與生醫科技導入的重要應用領域。此次交流會聚焦胸腔醫學臨床需求與創新應用，串聯臨床端與產業端共同對話，促進技術開發與臨床需求接軌。

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新竹臺大分院副院長吳振吉表示，臨床現場仍有許多待解決的實務需求，而產業界則具備創新技術與研發能量，跨域合作的關鍵，在於透過醫院與產業持續且深入的交流，讓技術更貼近臨床需求並不斷優化，進而加速創新成果實際應用，提升病人照護品質與整體醫療效能。

新竹科學園區管理局李淑美組長指出，生醫產業是國家重點發展戰略領域，醫療院所則在技術驗證與臨床應用扮演重要角色。感謝新竹臺大分院長期投入智慧醫療與臨床創新發展，持續搭建醫療與產業交流平台，促進新竹地區科研與產業資源整合。未來期待持續透過跨域合作機制，推動創新技術從研發端加速銜接至臨床應用，提升技術轉譯效率。

會中由新竹臺大分院胸腔內科温岳峯醫師分享肺癌手術前、後化學免疫治療的臨床決策挑戰與轉譯研究方向，說明現行治療在療效評估與個別化策略上的限制及研究進展。胸腔外科楊順貿醫師則從臨床實務切入，探討影像導引定位、胸腔介入治療、肺臟移植及混合手術室等應用場景，呈現胸腔微創醫療與精準手術的發展趨勢及臨床需求缺口。

產業交流部分，活動邀集多家生醫科技公司展示創新技術，涵蓋內視鏡影像系統、器官晶片平台、可攜式X光設備、微流體分子診斷系統及吸入治療技術等，從診斷到治療端呈現整合式醫療科技布局。

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