胸貼上陣沒在怕！日本寫真女神化身專屬嬌妻 預告使出「攻擊性魅力」
日本人氣寫真女星木南美美將參與7月3日至7月5日於台北南港登場的「2026 TRE台北國際紅人展」。她這次受「萬德佛（Onederfour）」之邀重磅回歸，不僅開心表示要和台灣粉絲一起炒熱氣氛，更將在《Onederfour雙層公寓》展區直接化身為粉絲的「專屬妻子」！親自喊話已準備了各式各樣的互動，保證讓現場的粉絲心跳加速。
木南美美毫不避諱地分享了今年4月與萬德佛合作粉絲見面會的超狂事蹟。她自爆，當時是她寫真生涯中首次僅配戴「設計款胸貼」就直接面對粉絲！雖然坦言當下心情難免感到不安，但為了讓台灣粉絲能玩得開心，她還是接受了這個極限挑戰。如今霸氣回顧這段經歷，她毫不後悔地表示：「現在回想起來，真的覺得當初接受是正確的決定。」
寫真女星有宮鬥？木南美美全說了
面對日本近期形象DVD大尺度，以及外界好奇寫真女星間的「宮鬥」傳聞？木南美美笑稱其實業界女孩們感情都很好，沒有什麼人氣比較的壓力。身為「資深發電機」的她，不僅表示自己非常擅長也完全不怕近距離互動，更自認性感是與生俱來的！她透露平時就會看性感影片和漫畫來做功課，為了這次的TRE展覽，甚至特別準備了「更有攻擊性」的體態與魅力動作要來征服全場。
木南美美想拍電影！害羞許願：想當保健室老師
而在演藝事業的下一步，木南美美也語出驚人地透露，若有大尺度的電影或作品邀約，她「非常有興趣挑戰」！她更害羞許願，自己一直以來都非常嚮往扮演「學校保健室老師」的角色，這番發言勢必將引發粉絲們的無限遐想。
木南美美直接向台灣粉絲發出超誘人邀請：「我是一個非常有服務精神，也很喜歡為男性付出的人，相信大家一定會感到滿足！」 喊話所有粉絲務必到TRE現場和她創造滿滿回憶。目前《Onederfour雙層公寓》活動門票已於JKFACE平台熱賣中，「木南美美限定拍立得」也在JR平台同步開賣。
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