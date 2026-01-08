胸部太大被投訴！前主播離職「解放H級胸器」不藏了 驚人近況曝光

娛樂中心／綜合報導

前主播竹中知華因為身材過於姣好被迫離開新聞台。（圖／翻攝自竹中知華IG）

日本知名前主播竹中知華曾任職於沖繩NHK電視台，卻因過於吸睛的H級火辣身材屢遭觀眾投訴，最終無奈告別主播台。離開新聞圈的她選擇轉戰網紅領域，人氣不減反增，之後更大膽解放傲人胸器闖蕩寫真界，去年12月底推出的新作狂掃各大熱銷榜，亮眼成績連雜誌編輯都直呼出乎意料。

竹中知華推出寫真集，銷量驚人。（圖／翻攝自竹中知華IG）

竹中知華曾透露，她在電視台擔任主播時期，經常有民眾打電話到電視台抗議，指責她的胸部太過突出，有帶壞小孩之嫌，即便她當時刻意將自己包的密不透風，觀眾仍然不放過她，竹中知華為此備感壓力，最終決定辭退主播工作。

竹中知華去年11月首度推出數位寫真集《TOMOKA》，短短一週便衝破一萬次下載，亮眼成績讓她在一票寫真女星中脫穎而出，而她近來也乘勝追擊，上月推出續作《One More TOMOKA》同樣橫掃全日本，銷量穩坐每日排行榜前段班，如今許多粉絲瘋狂敲碗，希望竹中知華能推出附贈光碟的實體版本。

