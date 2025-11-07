胸部曾大到B罩杯？ 30歲男靠微創抽脂擺脫男性女乳症

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2025_11_07_1244402.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 楊芷晴／台中報導】很多人都不知道，其實有些男生也會長胸部！台中南屯一名30歲張先生，從國中青春期就發現自己胸部異常隆起，外觀宛如女性胸型。他無奈地分享「自己喜歡打扮、買衣服，但總覺得穿起來怪怪的，不太敢抬頭挺胸。」甚至曾經一度為此努力減脂瘦身到51公斤，但胸部仍然沒有縮水，一度有大到B罩杯，當兵時也曾經相當困擾，長年下來造成多年陰影。終於下定決心來到烏日林新醫院整形外科，解決長年困擾mdash;a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62881 target=_blankstrong男性女乳症/strong/a，透過抽脂手術成功圓夢，走路終於可以抬頭挺胸，重拾自信！/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong男性女乳症分成2種類型 主要與荷爾蒙失調及肥胖有關/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 男性女乳症主要是因為男性荷爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生，導致乳房出現過度發育的現象，烏日林新醫院整形外科魏經岳主任表示，通常好發於青春期，雙乳出現隆起腫大的現象，雖然不會造成明顯疼痛或對健康危害，但可能導致自卑感，甚至影響人際社交。/p p style=text-align:justifybr / 男性女乳症可分為2種類型，「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，主要成因是荷爾蒙失調，觸診可以摸到乳暈下有硬塊或結節；「假性女乳症」主要脂肪過度增生引起，多與a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67993 target=_blankstrong肥胖/strong/a相關，觸感較為柔軟。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong微創腋下抽脂手術傷口小恢復快 建議諮詢醫師選擇合適方案/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 一般手術方法大多從乳暈旁的切口切除乳腺，可能會有小疤影響美觀，甚至會有「碗盤狀」外觀。魏經岳主任指出，手術方式採微創腋下a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65641 target=_blankstrong抽脂手術/strong/a，可在局部麻醉或全身麻醉下進行，從兩側腋下切口約0.5公分的小傷口，透過微創小孔進行胸部抽脂取出多餘脂肪，手術時間約1個多小時，恢復期僅約1～2週，適合希望改善男性女乳症，讓胸型變得更理想兼具美觀。張先生分享自己手術過程很像睡一覺起來就好了，沒有任何不適或疼痛，真的應該早點來接受治療的。/p p style=text-align:justifybr / 術後4至6週需避免劇烈運動，術後肉眼可見胸部外觀明顯改善，隨著腫脹逐漸消退，胸型會恢復自然平坦。手術效果通常是永久性的，術後患者的自信心與心理健康通常能得到顯著提升，但是若體重大幅增加，胸部仍可能再度出現脂肪堆積。/p p style=text-align:justifybr / 魏經岳主任提醒，男性女乳症其實並不算罕見，過去不少患者因為害羞不敢就醫，鼓勵大家勇敢就醫，透過安全有效的微創抽脂手術，就能改善胸部外觀，提升自信！造成男性女乳症的原因，可能與慢性腎衰竭、肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺亢進等因素有關，因此提醒大家千萬別輕忽。手術方式可依照皮膚及胸部狀況，依據個人狀況提供最合適的治療方案，建議可至整形外科門診接受專科醫師的評估，順利恢復男性胸部外觀。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／Freepik/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68657 target=_blank▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68658 target=_blank▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌/a/p