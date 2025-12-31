胸開雙洞女神舞台上「大跳」超震畫面流出 網狂盯亂入伯手勢：想幹嘛？

娛樂中心／林昱孜報導

長瀨昆妮在舞台上「大跳」超震畫面流出，突然出現一名阿伯上台，她愣了一下比讚。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

歌手王ADEN日前赴桃園某高中校園演唱，因一名女學生無預警上台，導致他無法「大跳」當場臭臉蹲下，後續又在IG上發布影片致歉，遭網友質疑王ADEN公審女網友，更因此丟了跨年晚會登台機會。不少人挖出過去類似事件，其他藝人高EQ回應，有「最辣日文女教師」之稱的長瀨昆妮近日在舞台上，也出現阿伯亂入，謎之手勢意外引起熱議。

長瀨昆妮碰上亂入阿伯，一秒考驗臨場反應，網友聚焦在阿伯謎之手勢。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

長瀨昆妮從連千毅女秘書轉型「廟會咖」，之後又學習DJ接各種演出，近日在舞台上表演時，胸開2洞上衣加吊帶襪，一樣辣出新高度。氣氛正熱時，突然出現阿伯緩步爬梯上舞台，長瀨昆妮愣了一秒後立即比讚，跟阿伯面對面互動，接著繼續完成表演。

長瀨昆妮說，當下其實很擔心長輩跌倒受傷，而這段畫面曝光後，引起網友討論，「妮妮好厲害！性感舞姿最可愛」、「爺爺也站起來了，女神太辣了」、「爺爺想大跳」、「女神好可愛，爺爺的手勢是想要！？」。

王ADEN日前因為「大跳」爭議丟了跨年演唱工作機會。（圖／翻攝自王ADEN IG）

