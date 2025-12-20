胸頸刀傷為主！張文襲擊北捷致4死11傷 仍有2人住加護病房

台大醫院院長余忠仁（右）陪同總統賴清德、衛福部部長石崇良到台大醫院探視中山恐攻傷者。李政龍攝



台北市捷運北車、中山站昨天（12/19）發生重大襲擊事件，造成重大死傷，今天上午在內政部警政署舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告時，衛福部長石崇良指出，這起事件一共有15名傷患，其中4名死亡，其餘11名有5位已經出院，還有6位在住院，有2位在加護病房，1位是頸部刀傷仍需要觀察、另1位有血胸情形，目前經過手術都已經穩定，沒有生命之虞。

兇嫌張文從昨天下午4時許縱火開始犯案，陸續在中正區、中山區跨區進行投擲煙霧彈、砍殺民眾、丟擲汽油彈等襲擊事件，政府高度重視，今天上午賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮與國安局長蔡明彥等國安高層均前往警政署聽取專案報告，在警政署長張榮興報告案情與強化治安等作為之後，由衛福部長石崇良報告傷患處置情況。

石崇良指出，這起襲擊事件一共有15名傷患，其中4名死亡，其餘11名有5位已經出院，還有6位在住院，有2位在加護病房、1位急診、3位收治在一般病房，傷病部分主要是外傷，特別是胸頸部撕裂傷跟刀傷，少部分民眾被煙霧嗆傷，1位還在急診觀察、其餘已經平安回家。

石崇良也指出，還有2位傷患目前仍在加護病房，其中1位是頸部刀傷，仍需要觀察。另1位傷患則有血胸情形，目前經過手術後，情況穩定，沒有生命危險。

除了身體受傷之外，石崇良也表示，這件事情還有很多目睹者可能心理受到衝擊，所以衛福部也發布新聞稿，提供目睹民眾如何處理情緒上衝擊，並且提供專線1925，如果有困擾可以洽詢。

另外，石崇良指出，對於目前住院中的病人，也啟動一社工一關懷作業。昨天病患分送到11家醫院，第一時間待命，大家都辛苦搶救，石崇良也要謝謝所有醫護同仁辛勞。

