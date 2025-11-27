胺基酸品質媲美蛋與肉！馬鈴薯蛋白挑戰豌豆與大豆蛋白市場地位
馬鈴薯蛋白以高營養、低過敏風險及環保再利用優勢，成為植物蛋白市場新焦點。（圖片來源：Food Navigator）
撰文＝編輯部
隨著健康飲食與低過敏蛋白需求持續升溫，馬鈴薯蛋白正快速從飼料副產物躍升為食品級市場的新焦點。FoodNavigator報導指出，消費者越來越傾向尋找兼具營養價值與低過敏風險的蛋白來源，而馬鈴薯蛋白的胺基酸組成與高消化率，使其在運動營養與熟齡飲食領域展現潛力。
相較於大豆、豌豆等植物蛋白，馬鈴薯蛋白不含乳製品或麩質成分，因此特別適合乳糖不耐症、乳蛋白過敏或麩質敏感族群食用。研究也顯示，其蛋白品質（以DIAAS指標評估）可媲美豬肉、蛋與酪蛋白（casein），進一步提升其在健康與專業營養市場中的價值。
市場調查公司Mordor Intelligence與Future Market Insights也指出，食品級馬鈴薯蛋白的市場價值正持續提升，雖然目前仍以飼料級用途為主要需求來源，但價值成長動能已逐漸轉向食品級分離蛋白（food-grade isolates）與專用應用系統。
馬鈴薯的功能性與加工特性提升應用範圍
除了營養優勢外，馬鈴薯蛋白在發泡性、乳化性與凝膠形成能力上表現突出，這些功能特性使食品配方師能以其部分替代雞蛋、穩定乳狀液或醬料，並改善植物基肉類的質地與口感。這種多功能性，加上「潔淨標示」（clean label）趨勢，使企業更願意投入食品級提取與應用研究。
在供應端，歐洲主要澱粉加工廠也正提升從馬鈴薯澱粉製程副產物（potato juice）中回收蛋白的效率，以降低浪費並穩定品質。這些技術改進不僅增加蛋白產量，也能確保功能與營養穩定，滿足食品產業對高品質植物蛋白的需求。
馬鈴薯蛋白正逐步追上主流植物蛋白的發展
2025年至2030年間，全球馬鈴薯蛋白市場預計以6.05％的年複合成長率（CAGR）成長。雖略低於豌豆蛋白的6.15％，但高於大豆蛋白的5.25％。這顯示馬鈴薯蛋白正逐步追上主流植物蛋白的發展速度。
目前飼料級（feed-grade）產品仍佔主要市場份額，但隨著食品科技與永續訴求興起，食品級蛋白（food-grade）及高附加價值應用預期將成為驅動市場增長的關鍵區塊，特別在運動營養、臨床配方食品及植物基肉品等領域。
可持續性與無過敏原成為亮點
馬鈴薯蛋白的永續特性是其主要競爭優勢之一。其原料來源為馬鈴薯澱粉產業的副產物流，透過蛋白回收可實現資源再利用，減少加工廢棄。歐洲澱粉廠持續改善蛋白萃取技術，不僅提升產量，也降低環境負擔，符合企業ESG目標。
在過敏原方面，馬鈴薯蛋白不含乳製品、麩質與大豆等常見過敏來源，讓需特殊飲食控制的族群（如乳糖不耐症者、乳蛋白過敏者）擁有更多選擇。這項優勢使其在健康、醫療與專業營養產品市場中更具吸引力。
憑藉優良的胺基酸組成、加工功能性與永續供應模式，馬鈴薯蛋白正逐步被視為下一個兼具營養與環保潛力的植物蛋白新星。隨著技術成熟與市場需求擴張，馬鈴薯蛋白的角色將不再只是副產物，而是全球植物蛋白版圖中愈發重要的一環。
審稿編輯：林玉婷
從植物蛋到30克高蛋白綠豆粉！Eat Just用植物科技打造純素機能新選擇
空氣就能造蛋白！新型蛋白Solein兼顧永續、營養與應用價值 全球食品巨頭搶先導入
消費者想要零食更健康！百事將更注重低鈉低脂零食、並加入蛋白質飲品市場
Food Navigator，Potato protein market to grow as demand for health increases
