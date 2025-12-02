能上班很快樂！唐寶寶超商工作20年 獲首屆金唐奬自立精神獎

67歲的趙學忱則獲頒金唐獎「自立精神獎」。（唐氏症關愛者協會提供／林良齊台北傳真）

唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦的「第一屆金唐獎」近日舉行頒獎典禮，最終選出3位得主及1名「自立精神獎」得獎者，盼讓更多人看見唐氏症者的成長與生命歷程，得主包括14歲的楊貴東、32歲的陳舒妏、46歲的范晉嘉，67歲的趙學忱則獲頒「自立精神獎」。

楊貴東因染色體異常導致多重障礙，歷經二十多次大大小小手術，楊貴東仍以堅強生命力突破身心限制，積極學習音樂、藝術與生活技能，並熱心參與公益；擁有卓越的繪畫與紙黏土創作才華的陳舒妏，克服天生限制，努力完成大學學業，並考取多張街頭藝人證照。長期以音樂與藝術走入校園、社區與機構，將創作所得回饋社會。

廣告 廣告

范晉嘉則克服體弱多病的挑戰，奪下獨木舟雙料金牌與多面游泳獎牌，榮獲周大觀熱愛生命獎章與衛福部金鷹獎，投身生命教育推廣18年，巡迴全台近千場演講。

趙學忱憑藉毅力與責任感，於超商穩定工作逾20年，以認真踏實的態度深受主管與同事敬重。目前雖因病臥床無法親臨現場，由照顧他多年的姐姐代為領獎，現場掌聲不絕，許多觀眾感動落淚，甚至每天說「能上班是最快樂的事。」

唐氏症基金會董事長林正俠表示，金唐獎不僅是一場頒獎典禮，更是一場生命的對話與社會共融的實踐；唐氏症關愛者協會理事長林美智強調，希望社會不只是看見唐氏症者的限制，而是看見他們的潛能與努力。每一個被看見的故事，都是社會包容的開始。

更多中時新聞網報導

柯淑勤女兒承衣缽 杜蕾獲亞洲電視大獎女配角獎

廚餘養豬擬解禁 藍委轟陳駿季

WBC》打線歷來最完整 中華隊火力可期