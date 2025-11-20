能做的題材都做了！女兒爆在OnlyFans拍「成人片」 澳政壇大咖上任不到3年就辭職

澳洲新南威爾斯國家黨領導人杜格爾德17日無預警請辭，引發政壇震動。示意圖／取自pixabay

澳洲新南威爾斯國家黨（New South Wales National Party）領導人杜格爾德（Dugald Saunders）17日無預警請辭，引發政壇震動。雖然他強調是因家人健康因素而卸任，但其19歲女兒日前現身成人產業紀錄片，仍讓外界不免聯想兩者是否有關。

杜格爾德閃電辭職 稱家人患病需專注家庭

根據《New York Post》報導，新南威爾斯國家黨領導人杜格爾德17日上午突然宣布辭去黨魁職務，讓黨內同僚大感意外。杜格爾德表示，家中有多名成員患病，他希望騰出更多時間照顧家人。

他在聲明中也指出，過去2年半，有幸帶領新南威爾斯國家黨，但現在是交棒的時候，以便為下次選舉作準備，他將繼續作為選區議員服務選民。

辭職前夕 女兒現身成人紀錄片

杜格爾德辭職前一天，其19歲女兒查莉（Charlie Saunders）出現在紀錄片《Spicy Summer》中，坦言滿18歲後便開始在OnlyFans拍攝成人影片，並稱「所有作品都是自己創作，能做的題材都做了」。影片曝光後，外界開始揣測此事件是否與杜格爾德的辭職有關。

辦公室澄清：純屬「巧合」 兩者無直接關聯

對於社會上的聯想，杜格爾德選區發言人回應稱，女兒參與成人紀錄片與他突然辭職「只是巧合」，並強調兩者沒有直接關聯。

黨內迅速補位 新領導人24小時內出爐

杜格爾德卸任後，新南威爾斯國家黨迅速展開領導層調整，並在24小時內選出新的黨魁，由另一地區的議員辛格（Gurmesh Singh）接任。



