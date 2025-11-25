能停嗎？紅線畫一半 民眾停「非紅線區」 1天收4張罰單

基隆市中山成功二路31號橋旁的紅線劃設問題引發民怨，多位民眾因停車於未劃設紅線區域卻被開罰單而感到不滿。民眾吳先生表示，他的車輛停放時並未壓到紅線，卻仍被認定違規，甚至有附近住戶一天內就收到4張罰單。經過現場會勘後，基隆市交通工程科決定將末端的紅線塗銷，並允許已被開罰的民眾透過申訴程序註銷罰單，以解決這個爭議問題。

紅線畫一半，民眾停非紅線區遭開單。（圖／TVBS）

在基隆市中山成功二路31號橋旁，一條延伸至轉彎處的紅線引起了當地居民的困擾。雖然橋梁上原本就不能停車且有明確的紅線標示，但問題出在紅線延伸下來的轉彎處。許多民眾將車輛停在沒有畫紅線的區域，卻仍被認定違規並遭開單。

吳先生向媒體表示，他的車身沒有在紅線區域，卻仍被視為違規，他認為執法單位應該開出警告單或勸告單，而非直接開罰。吳先生進一步解釋，如果真的不允許停車，相關單位應該將紅線完整畫完，而不是只畫一半，這讓民眾誤以為未畫紅線的區域是可以停的。

對此，基隆市政府交通工程科承辦黃立祥解釋，劃設紅線的目的是為了讓駕駛人明確知道橋頭是一個開口的部分，因此在轉彎處用紅線標示出線形，以便民眾清楚辨識。

基隆市議員鄭文婷則指出，民眾的車輛雖然沒有壓到紅線，但執法單位認為車輛停在紅線範圍內即屬違規停車，導致停在這個位置的民眾不勝枚舉地被檢舉和告發。

經過現場會勘後，交通工程科決定將末端的紅線塗銷，並表示已被告發的民眾可以透過申訴程序來註銷罰單。這次的紅線重新調整，旨在避免類似的爭議再次發生，確保交通標線能夠更加明確，不再造成民眾的困擾。

