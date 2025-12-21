能分點嗎？法院判馬斯克薪酬方案勝訴 總身家飆破7千億美元大關

即時中心／林耿郁報導

天文數字！特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）身價再度衝上歷史新高；隨著美國德拉瓦州最高法院恢復其巨額股票選擇權薪酬案，馬斯克淨資產上週五再度大增，至7,490億美元，約合新台幣23.6兆元，也是有史以來第一個淨資產突破7千億美元的人類。

不堪重「富」！路透社報導，法院裁定恢復特斯拉於2018年核准、但去（2024）年遭下級法院否決的股票選擇權薪酬方案，市值高達1,390億美元，折合約新台幣4.38兆元。

該方案在2018年提出時，最高價值約560億美元（約新台幣1.77兆元）；但隨著這些年特斯拉股價水漲船高，薪酬方案提供的股票，價值也翻了近三倍。

德拉瓦州最高法院判決，2024年撤銷該薪酬案的裁定對馬斯克「不公」，予以推翻，也直接推升其個人財富規模。

本週稍早，隨著市場傳出SpaceX可能上市的消息，馬斯克身價已率先突破6,000億美元（約新台幣18.9兆元）大關，如今再往上跳升一個量級，甩開世上所有其他富豪。

此外，特斯拉股東11月另行通過一項高達1兆美元的長期薪酬計畫（約新台幣31.5兆元），創下企業史上最大規模，顯示投資人力挺馬斯克將電動車大廠轉型AI與機器人巨頭的願景。

依《富比世》統計，馬斯克目前身價已比全球第二富、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）高出近5,000億美元（約新台幣15.8兆）之多，遙遙領先。

市場戲稱，在AI、電動車與太空產業齊發的加持下，馬斯克正在不斷「刷新富豪榜上限」。

