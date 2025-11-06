能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路

你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：







為什麼不如我的人工作比我好？



每年到了「金三銀十」這兩個招聘旺季，我的微信、微博等都會收到不少關於找工作方面的問題。雖然每個人的情況不同，經歷不同，但是大家混跡於職場，很多事情是可以找到共通點的。說白了，你一直以來大惑不解的問題，往往也是大多數人的疑惑所在。

廣告 廣告

比如，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼我完全匹配招聘要求，卻拿不到面試機會？為什麼面試過程中我明明很實在，反而卻被刷掉了？為什麼我拚死拚活工作，卻連好的機會都碰不上？

總而言之，大多數求職者忽略了一個問題，就是「資訊不對稱」。除非你是某個行業的大咖，或者是非常了不起的名人，在業內聲名顯赫，不用自己表達，求才若渴的老闆就會伸出橄欖枝。

對於大多數人，你的能力和價值或許你自己知道，或許你前老闆和前同事知道，但是你應聘的用人單位根本不認識你。能力不如你的人工作比你好，擁有高薪厚職，這是用人單位的遺憾，錯失了你這個人才。









可問題是，你如何展示自己的能力和才華，才能讓對方知道你的價值？沒有做好這一點，就是自己的失職。你覺得自己完全匹配招聘要求，但沒有拿到面試機會，原因就是面試過程中存在很多變數，你擁有無數競爭對手。好的職位本來就少，但是應聘者眾多，你如何確保企業HR在海量的求職簡歷中一定會被你吸引，而不是被別人吸引？

廣告 廣告

你覺得面試過程中自己很「實在」，卻沒想到被刷掉。或許是因為別人的某些特質打動了面試官，而你的「實在」卻會讓別人感覺你不懂職場規則，你的魯莽容易得罪人，不利於跟團隊成員相處。你覺得自己拚死拚活工作，很努力、很用心，卻沒有得到上天的垂青和眷顧，好的機會都跟你擦肩而過了。

我想說的是，我們需要腳踏實地，也需要仰望星空。機會不是你想要的時候就能突然降臨到你面前，而是需要你長期地留意和觀察，不斷去爭取。在職場上，我們要把自己當成一件商品，保證品質的同時也需要口碑，包裝、文案、宣傳同步到位，才能打動潛在客戶。





要把簡歷做好，就要做出差異化



招聘方瞭解你的第一途徑就是閱讀你的簡歷。如果你既非名人，又非業內響噹噹的人物，對方不認識你很正常，所以在看你簡歷的過程中，對方不會對你另眼相看，也不會突然發現你身上的發光點。

我也看過不少人的簡歷，但說實話都非常一般，根本沒有讓人瞭解或者進一步溝通的欲望。現在的HR一天能看無數份簡歷，早就練就了火眼金睛，我自己也一度親自負責過公司的招聘工作，所以在這方面還是有些經驗的。

坦白說，大多數人的簡歷，如果把名字和個人資訊蓋上，內容往往大同小異，根本認不出來誰是誰。說得直接一點，就是毫無亮點，只是簡單地記錄自己在哪裡工作過，做過什麼職位，具體負責哪些事情，順便灌個水，吹噓一下自己。

既然大多數人的簡歷都差不多，那你憑什麼會認為自己應該被選中，而不是別人被選中？這就是為什麼爭取一個好公司的面試機會很難，因為你連第一關都沒有闖過。哪怕你能力很好，但是你不會表達，別人就無法很好地瞭解你，因此就會錯失英才。

簡歷究竟該怎麼做，這是一門大學問，關係到簡歷的內容架構、文案編排、邏輯順序、視覺效果、文字處理、要點綜述，以及應聘者核心能力的展示、差異價值等，豈是網上一抄一籮筐的所謂簡歷範本能搞定的？哪怕有簡歷模版特別精緻，內容特別好，特別有參考價值，也不會很輕易地在網上找到。如果你能找到，那麼別人也能，這樣的話，就會有鋪天蓋地的同款簡歷出現，你又如何能脫穎而出呢？

由此可見，萬能的範本是不存在的，要把簡歷做好，就要做出價值和差異化來，做得讓人心動，讓人恨不得找你來當面聊聊。千萬不要盲目照搬照抄，否則純屬浪費時間。說到這裡，或許很多朋友已經明白我要表達的觀點：很多時候不是你的能力不行，不是你的工作經驗不夠，而是你根本不會做簡歷，你把珍珠當成白菜在推銷了。

正因你的簡歷沒有亮點，才讓人在點開你簡歷的瞬間就有關掉或刪掉的衝動。你根本不會推銷自己，所以被淘汰的機率自然是非常高的。你的實力、價值、能力，是已經存在的東西，你要做的就是把80％的精力放在簡歷的製作和面試技巧上，而剩下的20％就靠運氣，憑藉良好的心態和出色的臨場發揮來影響最後的結果。





從用人單位的角度思考問題



在我的觀念裡，要做好一份出色的簡歷，首先，簡歷內容一定要高度匹配應聘的職位；其次，必須將之前的工作成果和工作能力突出和量化，讓人一眼就能抓住主題，而不是平鋪直敘，還要指望看的人從中領悟和發掘出東西來。

不少朋友寫簡歷時，尤其是寫最需要著墨的工作經歷時，根本不會寫，或者寫得慘不忍睹。下面這種例子就是常見的錯誤寫法，卻被很多所謂的範本當成範例。

上海XX有限公司，外貿業務員，2017年9月到2020年6月。負責公司外貿訂單的開發，能獨立跟單、採購，完成相關單據、憑證工作，得到長官的一致好評。能操作Alibaba（阿里巴巴）和Globalsources（環球資源）等相關B2B（企業到企業）電商平臺，能熟練使用Office軟體，能用Photoshop處理簡單的圖片⋯⋯

很多人都會這麼寫，但是，大多數應聘者都操作過這些電商平臺，會用Office軟體處理工作，這其中唯一的亮點或許就是會一點Photoshop，但是這看起來依然很單薄。這個人應聘的是外貿業務員或者外貿業務經理的崗位，如果我是用人單位，我根本看不出我有招聘這個員工的必要，也無法從他過往的經歷裡看出他的能力和價值。

也就是說，他究竟取得了什麼成績？不知道；他的成長經歷和能力是什麼？不知道；他是否勝任這份工作？不知道；他的平臺操作能力如何？不知道。所以這就註定了這是一份失敗的簡歷，是很典型的反面教材。

我們真正要做的是從用人單位的角度思考問題，思考對方需要什麼樣的人才，我們有什麼有說服力的東西，如何把過去的工作用幾句話或者幾個關鍵詞濃縮，如何一層一層地展現自己的優勢和特質，如上一份工作成交了多少業績、開發了多少新客戶等。

有朋友曾經跟我說，他的工作經驗很少，上一份工作僅僅做了9個月，能力和經歷都很單薄，也沒有開發出像樣的客戶，覺得簡歷不管怎麼寫都不好看。我詳細瞭解了他的情況，跟他反覆溝通後，給他的簡歷做了一次徹底的改變，在工作經歷模組我是這麼改的。

在xx公司擔任業務助理和業務員273天；

擔任業務助理17天就被迅速提拔，可以獨立工作；

工作35天，接到第一個樣品單；

工作44天，獨立開發了第一個客戶；

工作66天，接到了第一張試作訂單；

工作106天，拿下了第一張正式訂單，金額為1萬3500美元；

提煉主要內容和價值，然後做整合，把內容一條一條量化，視覺上的衝擊力比平鋪直敘要強烈許多。原本只有9個月的工作經驗，運用完全不同的描述方法，就立刻變得十分飽滿了。這樣一份簡歷，工作成績和相關經歷一目了然，在一大堆無趣的簡歷中很容易脫穎而出，被用人單位發現。

最後，他成功入職業內一家知名的上市公司，收入比原先增長了大約2.5倍，連他自己都覺得不可思議。如果是有更多經驗的業務員，如已經工作兩三年的，那麼可以寫的就更多了。關鍵在於如何總結和架構，如何突出要點，如何分析優缺點，如何跟大多數人做得不一樣。





越是大吐苦水，越容易適得其反



一旦過了簡歷這一關，接下來就是面試了，這也是找一份好工作的重中之重，屬於臨門一腳的環節。面試談得好、表現出色，老闆會在談判過程中調整薪酬方面的預期，也調整你的工作方向。但很多人在面試的時候會陷入一個誤區，就是過度吹噓自己。

做銷售的或是做採購的，往往喜歡把業績作為吹噓的籌碼，以為這樣做就能讓人高看一眼，這顯然是大錯特錯的。很多東西經不起推敲，越是吹噓，反而漏洞越多，只會引起別人的猜疑，讓人對你的誠信產生懷疑。

面試官或許會想：「你一年那麼多訂單，那為什麼要跳槽來我們公司？」「既然你收入不錯，幹得好好的，那為什麼要離職？」「就算業績是真的，那是不是因為你品行有問題才離開了原來的公司？」只要是編造出來的謊言，基本上是經不起驗證的。稍微有點經驗的面試官根本無須對你做背景調查，只需拿幾組開放式的問題來提問，過不了幾個回合，你就會露餡。

還有一種人，簡歷做得很好，面試表現不錯，形象和談吐也不差，說的也都是實話，經驗和能力都比較實在，照理說，被錄用是很自然的事情，可他們有一個特質，這也往往是被大多數公司拒絕的原因，就是「太實誠」了。

談到前公司時，有些人將各種不滿掛在嘴上，把自己的抱怨、憤怒和盤托出。這樣做是完全沒有必要的。你抱怨前東家多麼苛刻，前老闆不守承諾，剋扣分紅，前公司加班無數，也不會因此而得到面試官的同情。因為你來面試是為了贏得這份工作，而不是獲取別人的同情，這一點必須要弄清楚。

你越是大吐苦水，越容易適得其反，讓面試官對你必生厭煩。對方會覺得你這樣一個充滿負能量的人，一旦被招進公司，將來說不定也會在別人面前抱怨現就職公司，把公司風評弄得很差。綜合考慮下來，即使你的能力不錯，業績也不差，各方面的經驗都匹配，但有可能成為團隊中的攪局者，甚至成為問題製造者，反而會讓整個團隊的氛圍變得不和諧。最終的結果就是放棄你。

（本文摘自／沒你強的人，為何混得比你好？：42堂職場素養升級課，幫你停止無效努力、調和工作倦怠，才華與機運發揮最大化／方舟文化）

快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！

看更多優活健康網相關報導

你是配合職位，還是職位配合你？企業顧問揭「1情況」代表工作選錯了

只要努力就會有所回報？成功人士揭「3個建議」不要過分迷信努力



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路