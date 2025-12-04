能吃飽！火鍋「9年前價格」299套餐PK麻辣燙自助夾

火鍋店推出299套餐。（圖／TVBS）

隨著天氣轉涼，火鍋成為許多民眾的首選美食，但價格常常讓人卻步。近期多家火鍋業者推出平價套餐，其中有業者復刻九年前的299元套餐，提供一份肉品主餐外，還有蔬食自助吧和冰品飲料吃到飽。另外，知名麻辣鍋也在信義區推出新品牌，主打酸辣粉系列及麻辣燙自助區，價格實惠。此外，還有酸菜魚店推出個人隨手杯，讓民眾能輕鬆享用酸菜魚，打破傳統需要花費較長時間享用的印象。

天氣變冷，火鍋店紛紛推出平價套餐吸引消費者。一家火鍋店復刻了九年前的299元套餐，主餐可選擇梅花豬或無骨雞腿，最大的改變是從菜盤進化成蔬食自助吧，讓顧客可以自由選擇蔬菜和火鍋料，還提供各種飲品和冰品吃到飽。一位顧客表示，這樣的價格在商圈內非常划算，能讓很多人感到滿足。

火鍋餐飲集團品牌公關經理徐家瑜解釋，299元套餐的肉量約為原來的八成，大約少了40公克，這是根據現代消費者的一般食量做出的調整。另一間火鍋品牌也不分平假日、全時段推出三款299元起的超值狂享鍋，讓民眾不用花大錢就能吃飽。

知名麻辣鍋品牌在信義區推出的新品牌，主打酸辣粉、乾拌麵和米線三大系列，價格介於99至219元之間。酸辣粉提供原味、肥腸、牛肉以及肥腸加牛肉的豪華款共四種口味。麻辣燙自助區是另一大亮點，超過50種食材任選，從蔬菜、火鍋料到肉片，每100公克50元，既照顧附近上班族的預算，又能讓他們在短時間內吃飽。

一位顧客認為自己能選擇想吃的料很方便，另一位顧客則表示，花不到200元就能吃到自己想要的分量，非常划算。

除此之外，一家酸菜魚店獨家推出個人隨手杯，將酸菜魚、配料和湯頭全部倒進杯子裡，讓一個人也能享用酸菜魚。酸菜魚店業者夏勝峰表示，他希望將酸菜魚推廣得更平民化、平價化，所以推出隨手杯，讓民眾可以在夜市邊走邊吃。業者直接開著餐車在夜市販售，顛覆大家對酸菜魚份量多又要花很長時間享用的既定印象，讓更多人能輕鬆品嘗酸菜魚的美味。

