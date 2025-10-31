能否停發？法官傾向裁決：令政府撥付糧食券資金

波士頓聯邦地方法院法官塔瓦尼(Indira Talwani)30日審理川普政府是否可因政府關門，全面暫停俗稱糧食券的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)的訴訟。若聯邦政府停發SNAP福利，將是糧食券制度史上首次全面中斷。

她表示，30日稍晚將發布裁決結果，並似乎傾向要求政府撥付數十億元緊急資金，以確保SNAP得以暫時運作。

美聯社報導，此案由25個民主黨執政州和哥倫比亞特區共同提起，要求法院維持聯邦政府發放糧食券經費。

塔瓦尼在聽證會上表示，若聯邦政府確實無力支付相關支出，應依既定程序處理，而非單方面暫停所有福利。

這位由前總統歐巴馬任命的法官指出：「相關程序包括尋求一種公平的方式來縮減福利，而不是全面停止。」

塔瓦尼在法庭上直言：「若你沒錢了，就得勒緊褲帶；但不能因為某些人在玩政治遊戲，就讓所有人都挨餓。」

她坦言，即便動用緊急資金支付SNAP開支，部分受惠者仍將感受衝擊，因為這意味他們領到的補助金可能減少，即使有預算，也可能延遲發放。

她對原告說：「我們必須面對現實，除非你們的訴求獲得全面勝訴，否則11月1日恐怕領不到福利。」

此案聽證會召開前兩天，農業部表示，由於政府關門導致資金中斷，將凍結SNAP撥款。

除這起攸關糧食券停發的案件外，另有其他相關訴訟，由八個城市及多個社區、商業與工會團體組成的聯盟，30日也在羅德島提出告訴。

SNAP每月耗資約80億元，惠及約12.5%的美國人口，被視為美國社會安全網的主要部分。

消息指出，SNAP可能自11月起因政府關門而停發，迫使各州政府、食物銀行及受惠者緊急尋找替代食物來源。部分州政府表示，將動用州級資金維持糧食券部分或全部福利。

川普政府則主張，聯邦政府無權動用約50億元的緊急基金支應SNAP運作。此舉推翻農業部在政府關門前擬定的計畫，該計畫原打算動用這筆資金暫時維持SNAP救濟。

民主黨執政州則反駁，指這筆緊急資金「不僅可動用，且必須使用」，並強調政府仍可動用另一筆約230億元的預備資金。

