能否普發嚕嚕咪小提燈給22萬學童？中市府研議可行性

中台灣燈會今年主題為「姆明一族（The Moomins）」，嚕嚕咪「小提燈」融入「鐵馬」元素，深受大家喜愛。（陳淑娥攝）

中台灣燈會今年主題為「姆明一族（The Moomins）」，嚕嚕咪「小提燈」特別融入「鐵馬」元素，深受大家喜愛。台中市議會民進黨團總召、市議員周永鴻28日在議會正式提案，要求市府普發小提燈給全市國小低年級、幼兒園及特殊學校學童，獲大會通過。市府觀旅局指出，全市國小以下學童達22萬名，於預算有限下，將研議可行性。

周永鴻表示，高雄市政府體貼學童家長，直接透過學校系統發放小提燈給學童，避免家長為了領取提燈而四處奔波、大排長龍。反觀台中市，市府觀旅局今年除了規畫定點發放外，需前往民代服務處或里民辦公室索取，而且還是限量。

台中市議會民進黨團總召、市議員周永鴻28日在議會正式提案，要求市府普發小提燈給全市國小低年級、幼兒園及特殊學校學童。（周永鴻提供）

為落實台中市親子友善政策，周永鴻今在議會臨時會提案，建議市府比照辦理，讓台中市國小低年級、幼兒園及特殊學校學生都能直接在校領取小提燈，幫家長省去排隊的時間與精力。

市議員張芬郁認為，台中市不能普發現金，至少「普發小提燈」給幼兒孩童，日前自己在議會提案，要求盧市長不要讓父母帶著孩子四處排隊要提燈，高雄市早已直接透過學校發送小提燈給童，大家一起組裝製作提燈，年味更濃厚，台中市如果能做到一定普天同慶。

觀旅局表示，市府往年皆以燈會現場發送為主，以鼓勵及吸引國、內外遊客親訪台中賞燈。根據台中市最新人口統計資料顯示，目前中市國小以下學童達22萬之多，於燈會預算有限情況下，將再進一步研議經費可行性。

觀旅局說明，今年中台灣燈會比照往年將於燈會期間現場發送小提燈，平日3000盞、假日4000盞，為期16天。另考量「姆明小提燈」月初公布以來普受好評，將於1月31日、2月7日、2月14日連三個周六舉辦「拍姆明、送姆明」限時活動，搶先送出千盞小提燈。

