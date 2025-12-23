能回新竹過夜了！ 柯文哲解除「限制住居」獲准

律師團聲請獲准，法院裁定解除對柯文哲的限制住居處分。（圖／TVBS）

柯文哲終於能回新竹過夜陪媽媽了！先前因京華城案遭限制住居，探親得趕在晚上10點前奔回台北。不過，今天（23）律師團以「配戴科技監控、無逃亡可能」為由聲請解除限制住居，當庭獲裁准。柯媽媽何瑞英也很激動，坦言這陣子想兒子卻不敢打電話，上次兩人見面，已經是3個月前的事了。

今年九月，交保之後，前民眾黨主席柯文哲，即刻回到新竹家中，跟柯媽媽相擁 但天黑之後，礙於科技監控與限制住居，要在十點前，返回台北家中，不能停留新竹過夜，但現在終於不用再受限。

前民眾黨主席柯文哲(12.22)：「檢察官在法庭上，一直在強調公平公平公平，對 公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。」要的 就是一個公平，京華城案繼續審理，23號在台北地方法院，進行言詞辯論程序，柯文哲的律師團具狀聲請，解除 柯文哲限制住居。

柯文哲說，因為母親住新竹，年歲已大，在限制住居情況下，探視母親須當日往返新竹台北，無法留宿陪伴。並表示自己已受科技設備監控，這3個月按時出庭，沒任何逾矩，重保，且限制出境、出海，手機等科技監控，而且行程近乎全公開，已經沒有逃亡可能，

審判長當庭解除他的限制住居處分，柯媽媽的感動最深刻。柯文哲媽媽何瑞英：「他只有第一天來看我，我是他媽耶。」從九月相聚那天，就沒能再跟兒子碰上一面，柯媽媽也坦言，自己至今不敢主動致電。

柯文哲媽媽何瑞英：「我都不敢在電話給我們柯文哲，我想到就會哭，我是不知道 今天有聽別人告訴我，我兒子是沒有打電話跟我說。」開口閉口，都是對柯文哲的思念，如今在過年前，總算盼到兒子，能回新竹過上一夜。

