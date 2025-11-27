能在鐵軌放天燈了？台鐵試辦合法天燈區 最快11月29日限定開放

平溪線因為日前強降雨導致邊坡滑動、路基流失，全線停駛到明年1月底，台鐵也趁著列車停駛，決定試辦開放旅客在「指定鐵軌區」放天燈。據了解，十分車站最快29日起的週末率先開放，消息一出都讓旅客及附近業者相當期待。

依照現行鐵路法，在鐵軌上放天燈仍屬違法行為，若被檢舉，可處1萬到5萬元罰鍰。不過現在因為強降雨導致邊坡滑動、路基流失，平溪線全區停駛到明年1月30日。相關單位趁列車停駛，決定試辦「合法天燈區」，讓旅客終於能在指定鐵軌區放天燈了！

將由十分車站先開放，平溪站、菁桐站則待審查。圖／台視新聞

據了解，十分車站最快將從29日起至明年1月底，每週六、日率先開放試辦；至於平溪站、菁桐站的開放範圍與時間，還有待平溪區公所先畫定放天燈範圍，再送台鐵審查後公告。

附近業者也期盼能帶來觀光回流，一旦試辦上路，只要在停駛期間進入公告的指定鐵軌區，就能合法放天燈，不會再因為誤觸鐵路法被開罰。台鐵表示，將會在試辦後依安全與人流狀況滾動調整，確保觀光與安全都能兼顧。

