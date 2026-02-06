能多見一次都是賺到！不捨老友漸漸凋零 周遊哽咽承諾「每年都會出席」

台北市 / 吳靜宜

由文化部指導，華視、台視、中視三台輪值舉辦的「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」，今（6）日於台北彭園會館舉行。本次餐會由華視主辦，文化部次長王時思、華視總經理劉昌德、中視董事長盧秀芳、台視副總經理謝陳齊等貴賓出席。文化部次長王時思表示，看到許多兒時明星同聚在一起非常感動，並祝福所有演藝人員身體健康、馬到成功。華視總經理劉昌德也獻上祝福，願大家馬年行大運、年年都快樂。

「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」由侯麗芳、章永華共同主持，總共有四百多位藝人齊聚一堂歡慶新春佳節，包含周遊、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、侯麗芳、林在培等資深前輩。活動中藝人們也輪番上陣，帶來精采表演，康雷帶來經典歌曲「包青天」，前奏一下現場眾人立刻跟著哼出來。而劉明珠也帶來「今天不回家」，一首接一首膾炙人口的歌曲，讓大家隨著音樂擺動身體，氣氛熱絡。











資深製作人周遊受訪時哽咽表示，陸續有人離世讓她相當不捨，並承諾每年再怎麼忙碌都要抽空參加餐會，能與老友們多見一次都是賺到！她也替演藝人員發聲，喊話政府要重視工作環境的安全。許久未見的李志希此次也回台參與盛會，表示拍攝武打戲非常容易受傷，所以替演員及替身保險非常重要，李志希曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨，但因為主戲都在自己身上，只能包紮完、短暫休息過後咬牙上場。升格製作人的夏禕此次帶著孫女一同現身餐會，對於戲劇受限於資金遲遲無法繼續，夏禕非常坦然，認為好戲值得等待。

關懷演藝人員基金會每年固定舉辦三節聯歡聚會，不僅傳遞節慶祝福，也讓許久未在螢光幕前露面的演藝圈前輩們，有機會重逢敘舊、共度佳節。今年「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」於春節前溫馨登場，眾多演藝人齊聚一堂，互道新年賀詞，共同重溫歡樂時光，現場洋溢著濃濃的過年氛圍，既溫馨又熱鬧，充分展現演藝圈的溫暖情誼與互相關懷的精神。

