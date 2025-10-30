能引「放射性海嘯」破壞力強！ 俄軍測試「海神」超級魚雷

俄羅斯普欽對外宣布，他們已經成功測試「海神」核動力超級魚雷，這種魚雷能產生「放射性海嘯」，造成巨大破壞力，普欽說，這種新武器無可匹敵。

俄羅斯總統普欽29日表示俄軍週二測試了「海神」核動力超級魚雷且結果非常成功。 (圖／翻攝YT 俄羅斯國防部)

俄羅斯總統普欽日前宣布成功測試「海神」核動力超級魚雷，這種長達20公尺的水下武器能產生「放射性海嘯」，具有摧毀沿海地區的巨大破壞力。普欽強調，這款無人水下載具在速度與潛航深度方面全球無可匹敵，威力更超過薩爾馬特洲際導彈。軍備管制專家警告，此類武器已打破大多數核嚇阻與分類規則，對全世界構成嚴重威脅。

在週三於莫斯科一家醫院與戰爭傷兵進行的茶會上，普欽透露俄軍於週二成功對「海神」超級魚雷進行了測試。普欽表示，他們對這個有前景的系統「海神」無人水下載台進行了測試。這款「海神」核動力超級魚雷的規格令人印象深刻，長20公尺、直徑1.8公尺、重達100噸，是一種介於魚雷和無人載具間的核武載台。它擁有高達1萬公里的射程，時速約185公里，能夠透過引發巨大的放射性海嘯來摧毀沿海地區。

普欽強調，「海神」的威力遠超薩爾馬特洲際導彈，而且這款無人水下載具的速度與潛航深度在全球無可匹敵，展現了俄羅斯在軍事科技方面的領先地位。對於這項武器的發展，有軍備管制專家表示，「海神」魚雷已經打破了大多數核嚇阻與分類規則，這對全世界都是一個嚴重的警訊。

值得注意的是，俄羅斯近日先後測試「海燕」和「海神」兩種先進武器，這些行動被認為是在烏克蘭問題上，普欽向國際社會展示俄羅斯不願向西方壓力屈服的強硬立場。這連續的武器測試也反映了當前緊張的國際局勢以及俄羅斯在軍備競賽中的積極姿態。

