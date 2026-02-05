能折疊、能隱身！家用電視定價1200萬、保時捷做的

記者鍾釗榛／綜合報導

Porsche Design microLED摺疊電視。（圖／翻攝 Porsche Design網站 ）

當你以為家裡那台85吋8K OLED已經奢華無比，Porsche Design再度顛覆想像，與C-SEED合作推出可摺疊microLED電視。這不是普通電視，而是一件會「動」的藝術品，按下開關，電視從地板緩緩升起，面板如科幻雕塑般展開，整個過程就像電影裡的高科技場景，價值高達約台幣1,264萬元。

Porsche Design microLED可以完整收納。（圖／翻攝Porsche Design網站）

科幻設計帶來震撼感

這款電視閉合時宛如極簡雕塑，金屬冷冽質感滿分；展開後五片或七片microLED面板拼成巨幕，亮度高達1,000 nits，色彩飽和度驚人，就算白天開窗也能看得清楚。每一次展開都像是一場設計與工程的表演，讓人忍不住屏息觀賞。

展開後五片或七片microLED面板拼成巨幕。（圖／翻攝Porsche Design網站）

聲光極致整合

除了畫質驚人，它內建高品質音響模組，全頻段音效無需額外環繞喇叭就能享受飽滿音場。這是一台「全整合視聽體驗」的電視，讓科技、聲學與美學合而為一，堪稱極簡奢華生活的最佳代表。

全頻段音效無需額外環繞喇叭就能享受飽滿音場。（圖／翻攝Porsche Design網站）

超大尺寸滿足夢想

室內版本提供103、137、165吋，頂級可達221吋；戶外版本144吋與201吋，更能自動摺疊收納於地板下方。無論私人莊園、頂層別墅，甚至超級遊艇甲板，都能打造專屬巨幕方案，滿足頂級客戶的所有想像。

室內版本提供103、137、165吋，頂級可達221吋。（圖／翻攝Porsche Design網站）

奢華不只是價格

海外售價約400,000美元，等同一輛Porsche 911 GT3，但對追求極致設計與品味的客群而言，這不只是消費，而是身份象徵。可摺疊電視不只是螢幕，它是一件收藏級藝術品，一場科技、機械與生活方式的展演。

Porsche Design microLED摺疊電視。（圖／翻攝Porsche Design網站）

